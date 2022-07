Πανικός στην μεγάλη επιστροφή του Λεμπρόν στην Drew League (vid)

Η τελευταία παρουσία του Λεμπρόν Τζέιμς σε αγώνα της Drew League ήταν το 2011. Τώρα ο ηγέτης των Λος Άντζελες Λέικερς επέστρεψε, μαζί με τον ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν και επικράτησε... πανικός.

Το γήπεδο ήταν πολύ μικρό για να χωρέσει τον κόσμο, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως χρειάστηκε μια μικρή παρέμβαση από σωματοφύλακες για να μπορέσει να βγει για ζέσταμα χωρίς προβλήματα!

.@KingJames takes the court at Drew League for the first time in over 10 years 🏀👑



🎥 @NBA pic.twitter.com/kgv5V07kab