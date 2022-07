Ετοιμάζει βαλίτσες για την Κίνα ο Κουτσός

Έπειτα από μία σεζόν στον Παναθηναϊκό, στο πλευρό τόσο του Δημήτρη Πρίφτη, όσο και του Γιώργου Βόβορα, ο Ισίδωρος Κουτσός ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Κι αυτό γιατί για πρώτη φορά θα φύγει από τη χώρα, δοκιμάζοντας μια εντελώς νέα -για τον ίδιο- εμπειρία.

Οι πληροφορίες του SDNA αναφέρουν πως ο Έλληνας κόουτς ετοιμάζεται να ενταχθεί στο προπονητικό σταφ των Shenzen Leopards για την ερχόμενη σεζόν, στο πλευρό του Κινέζου προπονητή, Γιαντζούν Γουάνγκ.

Το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές αναμένεται να κλείσει άμεσα, με τον άλλοτε ασίσταντ της Κύμης και του Λαυρίου να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, σε μια ομάδα με μεγάλη παράδοση στο πρωτάθλημα της Κίνας. Στους Leopards μάλιστα την περασμένη σεζόν αγωνίστηκαν ο άλλοτε παίκτης των Μπόστον Σέλτικς, Τζάρεντ Σάλιντζερ και ο άλλοτε γκαρντ του Αρκαδικού, Άσκια Μπούκερ

Ο Κουτσός ήταν στο προπονητικό επιτελείο και της Εθνικής ομάδας κατά τη διάρκεια της σεζόν, στο πλευρό του Σωτήρη Μανωλόπουλου, αλλά και του Δημήτρη Ιτούδη.

