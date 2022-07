Ιτούδης για Κονδύλη: «Πραγματικός κύριος, οι επόμενες γενιές να μάθουν από αυτόν»

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας αλλά και της Φενέρμπαχτσε είχε μια πολύ καλή σχέση μαζί με τον παράγοντα του ελληνικού μπάσκετ και του ΕΣΑΚΕ και αναφέρθηκε στο χαμό του:

«Μακάρι οι επόμενες γενιές να μάθουν από την αφοσίωση και την αγνή του αγάπη για το μπάσκετ, ένας πραγματικός κύριος. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους οικείους του» αναφέρει ο Δημήτρης Ιτούδης.

May the next generations learn from his dedication and pure love towards basketball, a real gentleman. My condolences to his family and loved ones 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/8FJI16JN9Y