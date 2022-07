Σακραμέντο: Δεν κάνει κίνηση για Βεζένκοφ, μένει στον Ολυμπιακό

Η πιο σημαντική υπόθεση του καλοκαιριού τελειώνει με θετικό τρόπο για τον Ολυμπιακό! Παρά το γεγονός πως το deadline για το NBA out του Σάσα Βεζένκοφ εξέπνεε στις 20 Ιουλίου, εν τέλει οι Σακραμέντο Κινγκς αποφάσισαν νωρίτερα για το μέλλον του.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ συνεχίζει στον Ολυμπιακό για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, καθώς οι «βασιλιάδες» αποφάσισαν να μην κάνουν κίνηση για να τον ντύσουν στα χρώματά τους τη νέα σεζόν. Παρά το γεγονός πως οι επαφές ήταν συνεχείς ανάμεσα σε Κινγκς και Βεζένκοφ, η απόφαση της ομάδας του Σακραμέντο ήταν να αφήσει τον άσο του Ολυμπιακού στην Ευρώπη και την ερχόμενη σεζόν, διατηρώντας τα δικαιώματά του.

Έτσι, οι ιθύνοντες την ομάδα θα αφήσουν τον 26χρονο άσο να πραγματοποιήσει ακόμα μια σεζόν επί ευρωπαϊκού εδάφους με τη φανέλα των Πειραωτών, κάνοντας σκέψεις πλέον για το καλοκαίρι του 2023.

Στη θέση του Βεζένκοφ η ομάδα του Μάικ Μπράουν έδωσε συμβόλαιο στον Τσίμα Μονέκε. Ο Νιγηριανός άσος ήταν ο παίκτης-αποκάλυψη της Μανρέσα στην πορεία ως τον τελικό του BCL. Για τον εκρηκτικό άσο μάλιστα ήταν απόλυτη προτεραιότητα το να αγωνιστεί στο ΝΒΑ τη νέα σεζόν και το γεγονός πως ο Μάικ Μπράουν γνωρίζει πολύ καλά το παιχνίδι του έπαιξε ρόλο στην έκβαση της υπόθεσης.

