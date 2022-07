Επίσημο: Στον Παναθηναϊκό ο Ουίλιαμς

Δεύτερο μεταγραφικό χτύπημα σε μια μέρα για τον Παναθηναϊκό. Μετά τον Νέιτ Ουόλτερς, το «τριφύλλι» έκανε δικό του και τον Ντέρικ Ουίλιαμς, ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα για να δώσει αθλητικότητα, ενέργεια και εκρηκτικότητα στη θέση 4.

O Ουίλιαμς ήταν ο παίκτης που είχε ξεχωρίσει ο Ντέγιαν Ράντονιτς για την θέση «4» στον Παναθηναϊκό, με τις διαδικασίες να «τρέχουν» και τις δύο πλευρές να φτάνουν σε οριστική συμφωνία την Παρασκευή (15/07). Έτσι, με την εξέλιξη αυτή ο άλλοτε παίκτης της Μπάγερν Μονάχου, της Φενέρμπαχτσε και της Μακάμπι Τελ Αβίβ γίνεται το πέμπτο μεταγραφικό απόκτημα των «πράσινων» το φετινό καλοκαίρι.

H «πράσινη» ΚΑΕ υποδέχτηκε τον Αμερικανό φόργουορντ με ένα βίντεο γεμάτο από τις... πτήσεις του στα παρκέ της Euroleague.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει την απόκτηση του Ντέρικ Γουίλιαμς για ένα χρόνο.

Ο Γουίλιαμς γεννήθηκε στις 25 Μάϊου του 1991 στην California των ΗΠΑ, έχει ύψος 2.03μ. και αγωνίζεται στη θέση «4».

Είναι απόφοιτος του University of Arizona (2009-11) και επελέγη στο Νούμερο 2 του NBA draft του 2011 από τους Minnesota Timberwolves. Από το 2011 ως το 2018 αγωνίστηκε σε 428 αγώνες του NBA για λογαριασμό των Minnesota Timberwolves (2011-2013), Sacramento Kings (2013-2015), New York Knicks (2015–2016), Miami Heat (2016–2017), Cleveland Cavaliers (2017) και Los Angeles Lakers (2018).



Στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη μέτρησε 8.9 πόντους και 4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ η καλύτερή του σεζόν από πλευράς αριθμών ήταν η δεύτερη (2012-2013) όπου με τη φανέλα των Timberwolves είχε 12 πόντους και 5.5 ριμπάουντ σε 24.6 λεπτά κατά μέσο όρο.



Τη αγωνιστική περίοδο 2017-2018 είχε ένα σύντομο πέρασμα από τους Tianjin Gold Lions της Κίνας και σε 15 ματς είχε 20 πόντους, 6.6 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ και 1.7 κλεψίματα ανά αγώνα.



Τον Οκτώβριο του 2018 υπέγραψε στην Bayern Munich και αγωνιζόμενος μαζί της στην Euroleague μέτρησε 13.4 πόντους και 4.2 ριμπάουντ σε 29 παιχνίδια. Παράλληλα, πανηγύρισε την κατάκτηση και του γερμανικού πρωταθλήματος.

Η σεζόν 2019-2020 τον βρήκε στην τουρκική Fenerbahce Beko Istanbul με την οποία αγωνίστηκε στην Euroleague με απολογισμό 11.3 πόντους και 3.9 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Την επόμενη χρονιά «μετακόμισε» στην Ισπανία για λογαριασμό της Valencia Basket έχοντας κατά μέσο όρο 9 πόντους και 3 ριμπάουντ στην Euroleague.



Τη σεζόν 2021-2022 αγωνίστηκε στην Maccabi Playtika Tel Aviv σκοράροντας 9.4 πόντους και μαζεύοντας 3.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 35 ματς στην Euroleague.



Συνολικά, στην τετραετή πορεία του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μετρά 10.6 πόντους και 3.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Let's welcome Derrick Williams to the PANATHINAIKOS family!@DWXXIII ☘🙌#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/5QBE8XGCQ9