Stoiximan AegeanBall Festival 2022: Ένα σπουδαίο τουρνουά για τη Σύρο και την κοινωνία!

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Stoiximan AegeanBall Festival που επέστρεψε μετά από τρία χρόνια και μετέτρεψε τη Σύρο σε πρωτεύουσα του μπάσκετ. Μια ιδέα του Γιώργου Πρίντεζη που φέρνει πολλούς Έλληνες και ξένους σταρ του μπάσκετ στο κυκλαδίτικο νησί.

Η ομάδα του Stoiximan AegeanBall Festival ξενάγησε τους καλεσμένους της στα μυστικά και αυθεντικά σημεία του νησιού, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ανακαλύψουν στις 6-10 Ιουλίου 2022, την ομορφιά των τοπίων, τις γεύσεις της πλούσιας γαστρονομίας, τον πολιτισμό καθώς και την ευγένεια και τη φιλοξενία των κατοίκων της Σύρου. Πάνω από 6.000 επισκέπτες, σε 5 ημέρες, πέρασαν από τα γήπεδα της διοργάνωσης στην Πλατεία Μιαούλη, έχοντας ως σημείο αναφοράς και φόντο το επιβλητικό Δημαρχιακό Μέγαρο της Ερμούπολης.

Ανάδειξη του αθλητικού τουρισμού και της κοινωνίας της Σύρου!

Από τις εντυπωσιακές πλατείες και τις αριστοκρατικές επαύλεις, τα δημοτικά κτίρια και τα γραφικά ξωκλήσια μέχρι και τους ορθόδοξους και καθολικούς ναούς, τα μουσεία, τα ιστορικά μνημεία, τις παραλίες, τις παραμυθένιες συνοικίες και τις παραδοσιακές γεύσεις, η Σύρος βρέθηκε στο επίκεντρο του παγκόσμιου μπασκετικού χάρτη αναδεικνύοντας τον αθλητισμό και τον πολιτισμό του νησιού.

Το Stoiximan AegeanBall Festival γέμισε ολόκληρο το νησί με ανθρώπους όλων των ηλικιών, ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές, ενήλικες και παιδιά μα πάνω απ’ όλα με κόσμο που αγαπάει τον αθλητισμό. Παράλληλα, ανέδειξε τον αθλητικό τουρισμό της Σύρου, καθώς γέμισε τα ξενοδοχεία με κόσμο και επισκέπτες που έμειναν στο νησί για τουλάχιστον πέντε ημέρες για τις ανάγκες της διοργάνωσης.

Το Stoiximan AegeanBall Festival 2022 έκανε την ιστορική του επιστροφή.

Ύστερα από τρία χρονιά, το όραμα του Γιώργου Πρίντεζη, μετέτρεψε ξανά την Ερμούπολη σε πρωτεύουσα του μπάσκετ και προσέφερε στο Νοσοκομείο, τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Σύρου περισσότερα από 20.000 ευρώ.

Στην Πλατεία Μιαούλη, από νωρίς το πρωί έως το βράδυ αντηχούσε ο ήχος της μπάλας, δίνοντας μια μοναδική αθλητική αύρα στην κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Περισσότερες από 80 ομάδες κάθε ηλικίας αγωνίστηκαν σε όλες τις κατηγορίες, κρύβοντας ανάμεσά τους όμορφες ιστορίες, εντυπωσιακό ταλέντο και πολλή αγάπη για τον αθλητισμό. Η κατηγορία ELITE, εκεί όπου αγωνίζονται επαγγελματίες αθλητές από όλη την Ελλάδα, ξεχώρισε για μια ακόμη χρονιά. Οι νικητές της, τέσσερις νεαροί συμπαίκτες στη ΦΕΑ Νέας Φιλαδέλφειας, κατάφεραν να σηκώσουν το τρόπαιο και να αγωνιστούν με τον Γιώργο Πρίντεζη και τους εκλεκτούς καλεσμένους του σε πανελλήνια τηλεοπτική μετάδοση!

Το Stoiximan AegeanBall Festival 2022 ξεκίνησε με την πρώτη βραδιά της VIP League – το Πρωτάθλημα των σπουδαίων Ελλήνων και Ευρωπαίων αθλητών, με τη συμμετοχή Ολυμπιονικών και σημαντικών προσκεκλημένων. Το βράδυ του Σαββάτου, μόλις το φεγγάρι εμφανίστηκε πάνω από την Άνω Σύρο, η Ερμούπολη υποδέχθηκε τους επίτιμους καλεσμένους της.

Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές τιμήσαν τη διοργάνωση

Ο χρυσός και χάλκινος Ολυμπιονίκης στους κρίκους, 3 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και 5 φορές πρωταθλητής Ευρώπης Λευτέρης Πετρούνιας, ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο 2020 και πρωταθλητής Ευρώπης κωπηλασίας Στέφανος Ντούσκος, ο αργυρός Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής στην κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης και International Marathon Swimming Hall of Famer Σπύρος Γιαννιώτης και η Βασιλική Μιλλούση, με τρεις συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες και πολλές διακρίσεις σε παγκόσμια, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και σε Μεσογειακούς αγώνες στην ενόργανη γυμναστική, έδωσαν τη δική τους λάμψη και τιμήσαν με την παρουσία και συμμετοχή τους τη μπασκετική γιορτή της Σύρου.

Η πιο όμορφη μπασκετική παράσταση γράφτηκε με σπουδαίους guest stars

Ο δις πρωταθλητής Ευρώπης και MVP του Final-4 της EuroLeague, Βασίλιε Μίσιτς, οι EuroLeague Legends, Δημήτρης Διαμαντίδης, Θοδωρής Παπαλουκάς και Τζο Αρλάουκας, ένας εκ των κορυφαίων center της Ευρώπης, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδος και τη Ρεάλ Μαδρίτης Γιάννης Μπουρούσης, ένας από τους κορυφαίους power forward της Ευρώπης, ο Κώστας Τσαρτσαρής, ο φετινός κορυφαίος παίκτης του πρωταθλήματος Ελλάδος και μέλος της καλύτερης πεντάδας της EuroLeague Σάσα Βεζένκοφ και ο Γιώργος Παπαγιάννης, μέλος της κορυφαίας πεντάδας του φετινού ελληνικού πρωταθλήματος, ήρθαν στη Σύρο για το All-Star Game της VIP League!

Κορυφαίοι αθλητές έδωσαν δυναμικό «παρών» στη Σύρο!

Στη διοργάνωση συμμετείχαν ακόμα οι Γιάννης Αθηναίου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Δημήτρης Αγραβάνης, Δημήτρης Κατσίβελης, Μιχάλης Λούντζης, Χρήστος Σαλούστρος, Λίνος Χρυσικόπουλος, Κατερίνα Σωτηρίου, Δημήτρης Μωραΐτης, Νίκος Περσίδης, Νίκος Γκίκας, Ελεάννα Χριστινάκη, Γιάννης Αγραβάνης, Κατερίνα Σπαθάρου, Παναγιώτης Χριστόφορος, Κατερίνα Χαλικιά, Στέλλα Φουράκη, Γεωργία Βελούδου, Στεφανία Πατέρα, Μηνάς Παπαγιάννης, Βασίλης Καραχάλιος, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Γιώργος Κοψιδάς και Νίκος Χουχούλης.

Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των ομίλων βρήκε τους Head and Shoulders Rings των Λ. Πετρούνια, Λ. Χρυσικόπουλου, Ν. Γκίκα, Κ. Σωτηρίου και τους νικητές της ELITE να προηγούνται και να παίρνουν την πρόκριση για τον Τελικό. Η δε ομάδα «Αγοράκια Λαίμαργα» αποδείχθηκε πολύ δυνατή καθώς ανταγωνίστηκε στα ίσα τους κορυφαίους αθλητές. Ο διεθνής με την εθνική ομάδα μπάσκετ, Ν. Γκίκας, πραγματοποίησε, όμως, μια εξαιρετική εμφάνιση και χάρισε τη νίκη στους συμπαίκτες του με 11-10, κερδίζοντας το πρώτο μεγάλο κύπελλο.

MVP ο Γιάννης Μπουρούσης

Την Κυριακή, στον μεγάλο Τελικό του All-Star Game οι FlexCar Lions ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές. Οι Γ. Μπουρούσης, Γ. Λαρεντζάκης, Κ. Χαλικιά και Κ. Παπαδάκης κέρδισαν με 19-11 τους Stoiximan Warriors των Γ. Πρίντεζη, Δ. Διαμαντίδη, Ε. Χριστινάκη, Β. Καραχάλιου και του CEO της Stoiximan, κ. Γιώργου Δασκαλάκη και καταχειροκροτήθηκαν από ολόκληρο το νησί. Ο Γιάννης Μπουρούσης αναδείχτηκε Flexcar MVP του Stoiximan AegeanBall Festival 2022, με τον τεράστιο βετεράνο και πολυαγαπημένο παίκτη να κερδίζει

για πρώτη φορά το νέο βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη του θεσμού.

Τιμητικές βραβεύσεις

Παράλληλα, ο Γιώργος Πρίντεζης βραβεύτηκε από τον Δήμαρχο Σύρου – Ερμούπολης, κ. Νικόλαο Λειβαδάρα, με μία πλακέτα όπου έφερε πάνω ένα δάφνινο στεφάνι, συμβολίζοντας τις υψηλές Ολυμπιακές αξίες καθώς, από τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, κ. Γιώργο Λεονταρίτη και τον CEO της Stoiximan, κ. Γιώργο Δασκαλάκη. Ο εμπνευστής του Stoiximan AegeanBall Festival τιμήθηκε και από τη διοργανώτρια εταιρεία Progame, τον Πρόεδρο, κ. Φάνη Ξηνταβελώνη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γιάννη Λάσκαρη με έναν μοναδικά φιλοτεχνημένο πίνακα. Τιμητική βράβευση έγινε και στον θρύλο της Ρεάλ Μαδρίτης, Τζο Αρλάουκας από τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, κ. Γιώργο Λεονταρίτη.

Πλούσιοι διαγωνισμοί και μοναδικές εκπλήξεις

Ένα πενταήμερο γεμάτο εκπλήξεις, διαγωνισμούς και πολύ μπάσκετ επιφύλασσε η διοργάνωση στους συμμετέχοντες της. Το Blue Star Free Throw Contest ξεκίνησε τη βραδιά, βάζοντας μέσα στα «παρκέ» της Πλατείας Μιαούλη όσους δεν θα περιμέναμε να δούμε! Η αγαπημένη παρουσιάστρια και δημοσιογράφος Μαρία Μπεκατώρου μπήκε στον αγωνιστικό χώρο από την κερκίδα για να αγωνιστεί και να προσφέρει χαμόγελα σε πλήθος κόσμου. Μαζί της συμμετείχαν οι Λ. Πετρούνιας, Σ. Ντούσκος, Σ. Γιαννιώτης, Β. Μιλλούση. Ο Στέφανος Ντούσκος μάλιστα πέρασε στον τελικό με τον κ. Πάνο Κωνσταντόπουλο. Ο Vice President της Stoiximan έκανε σχεδόν το απόλυτο και με 9 εύστοχες βολές, κέρδισε τον πρώτο διαγωνισμό της ημέρας, δωρίζοντας το έπαθλό του σε κοινωφελές ίδρυμα.

Το KOIS Long Shot Contest, των KOIS Optics στη Σύρο, ένας από τους πιο αγαπημένους διαγωνισμούς του κοινού, είχε πολλούς διαγωνιζόμενους, όμως, η συμμετοχή της τελευταίας στιγμής έμελλε να είναι και η καλύτερη. Η διεθνής αθλήτρια με την εθνική ομάδα μπάσκετ Κ. Σπαθάρου, βρήκε στόχο πίσω από το κέντρο του γηπέδου και έγινε η δεύτερη στην ιστορία του Stoiximan AegeanBall Festival που το καταφέρνει αυτό, μετά τον Κώστα Παπανικολάου.

Αφού το πρώτο ζέσταμα είχε ήδη γίνει, ακολούθησε το Gillette Half Court Contest. Η Σ. Φουράκη και ο Λ. Χρυσικόπουλος ήταν οι μοναδικοί που ευστόχησαν από το κέντρο. Η διεθνής αθλήτρια με την Εθνική Ελλάδος, όμως, κέρδισε στην… παράταση, δηλαδή στα τρίποντα, τον διεθνή center και πανηγύρισε μπροστά στην κατάμεστη πλατεία Μιαούλη!

Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκίνησε με το ONEX Skills Challenge της ONEX Neorion Shipyards. Ο νταμπλούχος Ελλάδος με τον Ολυμπιακό Μ. Λούντζης εντυπωσίασε με τις δεξιότητές του και συνέχισε την παράδοση των αθλητών που κερδίζουν τον διαγωνισμό. Στο adidas Three Point Contest, όμως, οι ισορροπίες άλλαξαν. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης απέδειξε πως το σουτ τριών πόντων είναι τέχνη και, μάλιστα, μια τέχνη που δεν ξεχνιέται ποτέ!

Μέσα από το Stoiximan Shooting Stars οι ONEX Tigers, των Ν. Μιλουτίνοφ, Γ. Αθηναίου, Δ. Μωραΐτη, Σ. Πατέρα και Μ. Παπαγιάννη που ευστόχησαν από κάθε σημείο του γηπέδου, αναδείχτηκαν οι μεγάλοι νικητές. Ο Δ. Μωραΐτης κέρδισε το Flexcar LayUp Under Pressure και έδειξε πως η χαρακτηριστική κίνηση – σήμα κατατεθέν του οικοδεσπότη, το «πεταχτάρι», θα συνεχίσει να υπάρχει για πολλά ακόμη χρόνια. Το Head And Shoulders Shoot All Around ολοκλήρωσε τη σειρά των διαγωνισμών, εμπνευσμένων από αυτούς του NBA. Ο διεθνής παίκτης της εθνικής ομάδας, Χ. Σαλούστρος εντυπωσίασε με την εκτελεστική του δεινότητα και πανηγύρισε κατακτώντας το τρόπαιο.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης ο κόσμος διασκέδασε με τον διαγωνισμό IKEA Shoot & Win που έδωσε την ευκαιρία στο κοινό να σουτάρει από την κερκίδα, βάζοντας καλάθια και κερδίζοντας πλούσιες δωροεπιταγές της IKEA, ενώ ξεχωριστό τόνο και παλμό καθ’ όλη τη διάρκεια του Stoiximan AegeanBall Festival πρόσφεραν οι cheerleaders Red Drops by Windoor & Island Packaging. Κορυφαίες εταιρείες στο πλευρό του Stoiximan AegeanBall Festival 2022. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε χάρη στην πολύτιμη στήριξη σπουδαίων εταιρειών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τις οποίες ευχαριστεί από καρδιάς για την πολύτιμη συνεισφορά τους. Το Stoiximan AegeanBall Festival μεταδόθηκε live από την Cosmote TV.

Η διοργάνωση επέστρεψε και έγινε για τέταρτη φορά αυτό που οραματιζόταν, μια αθλητική - τουριστική γιορτή για τα παιδιά και τους γονείς, τους αθλητές και τους φιλάθλους #ΓιαΤηΣύρο. Διοργανωτές του Stoiximan AegeanBall Festival 2022 ήταν η Progame, ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Το Stoiximan AegeanBall Festival πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων, με τη στήριξη του Συνδέσμου Ερασιτεχνών Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων.