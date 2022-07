ΠΑΟΚ: Ανανέωσε με Ρένφρο (pic)

Οι δύο πλευρές ανανέωσαν τη συνεργασία τους, όπως προανήγγειλε και η ΚΑΕ με ένα tweet και ο Αμερικανός φόργουορντ που είχε προστεθεί στον Δικέφαλο τον περασμένο Απρίλιο θα συνεχίσει και την επόμενη χρονιά στα «ασπρόμαυρα».

Ρένφρο και ΠΑΟΚ ήταν σε προχωρημένες επαφές όλο αυτό το διάστημα, ενώ ο κόουτς Λυκογιάννης είχε μείνει αρκετά ικανοποιημένος από τον παίκτη και όσα είδε στο μικρό διάστημα παρουσίας του. Η παραμονή του Αμερικανού εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας πιο νέας αθλητικής και γρήγορης ομάδας που θέλει να χτίσει ο ΠΑΟΚ, κάτι που φαίνεται και από τις μεταγραφές των Χαντς, Ντάρκο-Κέλι και Φράνκε.

Το tweet της ΚΑΕ:

Are you ready for a second year? @nate_renfro RELOADED 2022-2023 pic.twitter.com/aMQXYpBp0i