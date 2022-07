Ανατροπή με Έιτον: Οι Σανς «μάτσαραν» την προσφορά των Πέισερς και τον κράτησαν!

Αυτή κι αν ήταν ανατροπή! Ενώ όλα έδειχναν πως ο ΝτεΆντρε Έιτον θα μετακόμιζε στην Ιντιάνα, κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί, με τους Φοίνιξ Σανς να κάνουν την κίνηση-ματ!

Πιο συγκεκριμένα, ενώ αρχικά οι Ιντιάνα Πέισερς κατέθεσαν πρόταση 133 εκατ. δολαρίων για να τον κάνουν δικό τους, ως restricted free agent που ήταν, η απάντηση των «ήλιων» ήταν άμεση. Κι αυτό γιατί το front office της ομάδας φρόντισε να δώσει τη λύση.

Οι Σανς δεν έχασαν χρόνο και μερικές ώρες αργότερα μπήκαν στον... χορό με νέα πρόταση, ισοφαρίζοντας την αρχική πρόταση των Πέισερς. Πρόκειται για το πιο «ακριβό» ματσάρισμα πρότασης στην ιστορία του ΝΒΑ, με την ομάδα από την Αριζόνα να κινείται διακριτικά και να κρατάει ένα από τα πιο σημαντικά όπλα της στη φαρέτρα.

Με την κίνηση αυτή ο βασικός πυρήνας της επιτυχίας των Σανς (Μπούκερ, Πολ, Έιτον) παραμένει αναλλοίωτος, ενώ διατηρεί την ομάδα του Μόντι Ουίλιαμς σε τροχιά διεκδίκησης τίτλου. Παράλληλα, ο Έιτον, που έκανε υπομονή τους τελευταίους μήνες, βλέπει τους κόπους του να επιβραβεύονται, υπογράφοντας το πρώτο μεγάλο συμβόλαιο της καριέρας του.

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε πως το όνομα του Έιτον δεν θα υπάρξει σε καμία κουβέντα για ενδεχόμενο trade μέχρι τον Ιούλιο του 2024, καθώς στο συμβόλαιό του προβλέπεται πως δεν θα ανταλλαχθεί για έναν χρόνο, εκτός αν δώσει ο ίδιος τη συγκατάθεσή του.

The Phoenix Suns have matched the Indiana Pacers’ four-year, $133 million maximum offer sheet on Deandre Ayton, sources tell @TheAthletic @Stadium. Ayton stays in Phoenix.