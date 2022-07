Οδεύει στους Πέισερς ο Έιτον με 133 εκατ. δολάρια!

Η ώρα για το φινάλε ενός από τα πιο πολυαναμενόμενα σίριαλ του φετινού καλοκαιριού πλησιάζει. Ο ΝτεΆντρε Έιτον ετοιμάζεται να μετακομίσει, έπειτα από 4 σεζόν στο Φοίνιξ και τους Σανς, όπου κατάφερε να εδραιωθεί ως ένας εκ των καλύτερων ψηλών της εποχής του.

Ο σέντερ από τις Μπαχάμες ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Ιντιάνα, για λογαριασμό των Πέισερς. Η ομάδα του Ρικ Καρλάιλ έκανε την κίνηση-ματ και έφτασε σε συμφωνία μαζί του, για συμβόλαιο 4 ετών με απολαβές που φτάνουν τα 133 εκατ. συνολικά. Η πρόταση αυτή είναι max για συμβόλαιο 4 ετών, με το front office των Πέισερς να δείχνει πόσο πολύ θέλει τον Έιτον στο ρόστερ της νέας σεζόν.

Πλέον η... μπάλα βρίσκεται στα χέρια των Φοίνιξ Σανς, καθώς έχουν 48 ώρες για να ματσάρουν την προσφορά των Πέισερς και να κρατήσουν τον Έιτον στην Αριζόνα. Κάτι που στην παρούσα φάση δεν φαίνεται και όλα συνηγορούν πως ο σέντερ από τις Μπαχάμες, που το 2018 επιλέχθηκε στο νο.1 του Draft, θα μετακομίσει στην Ιντιάνα, για να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην προσπάθεια της ομάδας του Ρικ Καρλάιλ.

Όλα αυτά έχοντας στο πλευρό του νεαρούς και φιλόδοξους παίκτες, όπως ο Ταϊρίς Χαλιμπάρτον, ο Κρις Ντουάρτε και ο Μπένεντικτ Ματούριν, που θα αποτελέσουν τον πυρήνα των Πέισερς τη νέα σεζόν.

