Τέλος από την Αρμάνι ο Μπέντιλ (pic)

Ο Μπέντιλ αποτελεί και τυπικά παρελθόν από τους Ιταλούς, μετά από μία σεζόν στην οποία μέτρησε 5,6 πόντους, 2,4 ριμπάουντ ανά ματς στην Euroleague και 9,1 πόντους, 4,4 ριμπάουντ μέσο όρο στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Η Αρμάνι τον ευχαρίστησε για την προσφορά του και τον επαγγελματισμό του στο διάστημα της παραμονής του στον σύλλογο.

