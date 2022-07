Άρχισαν επαφές ανάμεσα σε Τζαζ και Νικς για την ανταλλαγή του Μίτσελ!

Ραγδαίες εξελίξεις στους Γιούτα Τζαζ με τον Ντόνοβαν Μίτσελ, σε μια υπόθεση που αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες στο ΝΒΑ. Κι αυτό γιατί όπως αναφέρει ο Σαμς Σαφάνια του Athletic, Τζαζ και Νικς έχουν ξεκινήσει επαφές για ανταλλαγή του Spida, που θα τον οδηγήσει να μετακομίσει στη Νέα Υόρκη.

Ο Μίτσελ προέρχεται από μια άκρως παραγωγική σεζόν με 25,9 πόντους, 4,2 ριμπάουντ, 5,3 ασίστ και 45% στα σουτ εντός πεδιάς, αποτελώντας τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη της ομάδας από το Σολτ Λέικ. Η νέα κατάσταση όμως στην οποία μπαίνουν πλέον οι Τζαζ, με τον Ουίλ Χάρντι στην άκρη του πάγκου τους, αλλάζει τα δεδομένα.

Ήδη ο Ρούντι Γκομπέρ αποχώρησε για την Μινεσότα και τους Τίμπεργουλβς, ενώ πλέον ανοίγει ο δρόμος και για αποχώρηση του Μίτσελ, βάζοντας έτσι ένα οριστικό τέλος εποχής στην ομάδα από την Γιούτα, που τα τελευταία 6 χρόνια ήταν σταθερά στα πλέι οφ, όμως ουδέποτε κατάφερε να κάνει το βήμα παραπάνω, σταματώντας στην καλύτερη περίπτωση στα ημιτελικά της Δύσης.

Ενδεχόμενη μετακόμιση του Μίτσελ στη Νέα Υόρκη θα βάλει για τα καλά τους Νικς σε διαφορετική θέση. Διότι μαζί με τον Τζέιλεν Μπράνσον μπορεί να συνθέσει ένα εξαιρετικό δίδυμο στην περιφέρεια και σε συνδυασμό με την παρουσία του Αρ Τζέι Μπάρετ, που θεωρείται... untouchable και μόνο με θαύμα θα βρεθεί σε ενδεχόμενο πακέτο ανταλλαγής, οι Νικς αλλάζουν επίπεδο και μπορούν να ονειρεύονται πολύ καλύτερες μέρες.

The Jazz and Knicks have started discussions on a Donovan Mitchell trade, sources tell me and @Tjonesonthenba. New York has Utah’s focus currently, among interested teams.



Story at @TheAthletic: https://t.co/KBf4Rnakrd