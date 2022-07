Ο 26χρονος Βέλγος φόργουορντ επιστρέφει έτσι στην Euroleague, καθώς είχε αγωνιστεί και με τη Βιλερμπάν τη διετία 2019-21, ενώ την περασμένη σεζόν έπαιξε στη Μανρέσα.

Στην ισπανική ομάδα είχε 10,2 πόντους και 5,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στο πρωτάθλημα, ενώ στην Ευρώπη (BCL και Europe Cup) είχε 8,7 πόντους και 6,1 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

