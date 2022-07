O 27χρονος φόργουορντ/σέντερ αγωνίστηκε την περσινή σεζόν στη Ζενίτ, έχοντας κατά μέσο όρο 10 πόντους στην Ευρωλίγκα και 15 πόντους ανά παιχνίδι στη Ρωσία.

Έτσι η ιταλική ομάδα συνεχίζει την ενίσχυσή της ενόψει της επιστροφής της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

🔊 JORDAN MICKEY IN BLACK AND WHITE ⚪️⚫️



▪️ MVP VTB Final

▪️ VTB Best Defender



Welcome @Jmickey_02