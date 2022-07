Eurocup Γυναικών: Στο τρίτο γκουπ δυναμικότητας ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός πήρε το απευθείας εισιτήριο από τη FIBA για το Eurocup Γυναικών και θα βρίσκεται στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση της Παρασκευής (15/7).

Η «συνολική εικόνα» του Eurocup Γυναικών έχει αρχίσει να διαμορφώνεται με την συμμετοχή 48 ομάδων, που είναι χωρισμένες σε δύο γεωγραφικές περιφέρειες. Από την κλήρωση που θα γίνει το πρωί της Παρασκευής (15/7) θα προκύψουν 12 όμιλοι των τεσσάρων ομάδων ο καθένας.

Μάλιστα, σημειώνεται πως σε ένα γκρουπ μπορούν να βρίσκονται μέχρι και δύο ομάδες από την ίδια χώρα.

Τα γκρουπ δυναμικότητας, λοιπόν, έγιναν γνωστά και έχουν να κάνουν με την κατάταξη των ομάδων στο ranking την τελευταία τριετία. Ο Παναθηναϊκός, μετά την περσινή βροντερή παρουσία του στη διοργάνωση, πήρε το απευθείας εισιτήριο με το ranking να τον τοποθετεί στην 3η βαθμίδα, ενόψει της κλήρωσης.

Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός θα παίξει για μια θέση στην Euroleague Γυναικών και αν δεν τα καταφέρει θα πάει κατευθείαν στο Eurocup, ενώ στη regular season της διοργάνωσης θα προσπαθήσουν να μπουν μέσω προκριματικών ακόμα τέσσερις ελληνικές ομάδες: οι Εσπερίδες, η Ελευθερία Μοσχάτου, τα Χανιά και η Δάφνη Αγίου Δημητρίου.

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας της Conference 1:

Seed 1: 2nd-placed team in ELW Qualifiers tournament B; 3rd-placed team in ELW Qualifiers tournament B; 2nd-placed team in ELW Qualifiers tournament C; 3rd-placed team in ELW Qualifiers tournament C; Galatasaray SK (TUR); VBW Arka Gdynia (POL)

Seed 2: Orman Genclik (TUR); InvestInTheWest Enea Gorzow (POL); Uni Györ (HUN); AZS UMCS Lublin (POL); NKA Universitas PEAC (HUN); Nesibe Aydin (TUR)

Seed 3: Παναθηναϊκός (Ελλάδα); Bursa BSB (TUR); FCC UAV Arad (ROU); Maccabi Bnot Ashdod (ISR); Piestanske Cajky (SVK); Beroe Stara Zagora (BUL)

Seed 4: Kibirkstis (LTU); Winner ECW Conf. 1 Qualifiers pairing 1; Winner ECW Conf. 1 Qualifiers pairing 2; Winner ECW Conf. 1 Qualifiers pairing 3; Winner ECW Conf. 1 Qualifiers pairing 4; Winner ECW Conf. 1 Qualifiers pairing 5