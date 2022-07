Στο Hall Of Fame του κολεγίου του εντάσσεται ο Ντρέιμοντ Γκριν (pic)

Ο 32χρονος πάουερ φόργουορντ των πρωταθλητών του ΝΒΑ θα αποτελεί στο εξής μέλος του Hall Of Fame του Michigan State. Σε αυτό το κολέγιο βρέθηκε για μια τετραετία ο Γκριν και στη συνέχεια επελέγη στο Νο35 του ντραφτ από τους Ουόριορς.

Στα 10 αυτά χρόνια στην ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ έχει αγωνιστεί σε 685 παιχνίδια, έχοντας κατά μέσο όρο 8,7 πόντους, 6,9 ριμπάουντ, 5,4 ασίστ και 1,4 κλεψίματα.

Congrats to our guy @Money23Green who has been announced as a member of the @MSU_Athletics 2022 Hall of Fame Class 🏆 pic.twitter.com/giU5WqRGeA