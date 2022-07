Αντίπαλοι Προμηθέα: Οι Λάιονς «ψήλωσαν» με Τζος Σάρμα

Η αγγλική ομάδα προχώρησε στην απόκτηση του Τζος Σάρμα, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην Τρεφλ Σόποτ.

Ο 25χρονος ύψους 2,13μ. Αμερικανός σέντερ είχε στο πολωνικό πρωτάθλημα 21 πόντους και 4,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ στο FIBA Europe Cup γέμισε την στατιστική του με 9,7 πόντους και 6,5 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

JOSH SHARMA! ✍️ @Josharma20 🇺🇸🇬🇧 We are thrilled to confirm the signing of the American/British big man 😤#wearelondon #londonlions pic.twitter.com/t7bw2cpFGv