Από τους Σανς στους Πέισερς ο Έιτον

Όπως αναφέρει το ESPN, οι Πέισερς βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας συμφωνίας sign-and-trade με τους Σανς για την απόκτηση του 23χρονου σέντερ, ο οποίος τη σεζόν που πέρασε είχε 17,2 πόντους και 10,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Οι «Ήλιοι» δεν ήθελαν να δώσουν το μέγιστο συμβόλαιο στον Έιτον, που πρόβλεπε 176 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα χρόνια και έτσι οι Πέισερς αναμένεται να τον κάνουν δικό τους, παραχωρώντας κάποια ανταλλάγματα.

A sign-and-trade deal for Deandre Ayton between the Suns and Pacers is 'very close,' per @WindhorstESPN pic.twitter.com/68jaDtSrEY