Ο 25χρονος Ισραηλινός σέντερ είχε συμφωνήσει πριν ένα χρόνο σε συμβόλαιο 1+1 ετών και πάρθηκε η απόφαση να μείνει για ακόμα μία σεζόν στο Τελ Αβίβ.

Στην πρώτη του χρονιά στην EuroLeague, σημείωσε 2,9 πόντους, 1,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 22 εμφανίσεις. Εμφανώς καλύτερος ήταν στο εγχώριο πρωτάθλημα έχοντας 9,2 πόντους, 4,1 ριμπάουντ, 1,1 τάπες ανά παιχνίδι.

