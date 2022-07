Οι καλύτερες στιγμές του Κάνααν από την Euroleague (vid)

Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού αγωνίστηκε μέχρι τον Μάρτιο της σεζόν 2021-22 στην Ούνικς Καζάν και εν συνεχεία μετακόμισε στη Γαλατάσαραϊ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Στη ρωσική ομάδα ο Κάνααν αγωνίστηκε σε 24 παιχνίδια έχοντας 11,4 πόντους κατά μέσο όρο με 42% στο τρίποντο, μαζί με 1,3 ασίστ και 1,7 ριμπάουντ.

Check out the best plays of @SiP03 from last season, the newest guard addition of @olympiacosbc! pic.twitter.com/vTLl0Z5a5c