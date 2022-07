Απίστευτο: Ο Πρίτσαρντ έφαγε... πόρτα στο Summer League του Λας Βέγκας (pic)

Ο νεαρός γκαρντ των Κελτών, θέλησε να βρεθεί στο πλευρό των συμπαικτών του και έκανε την εμφάνισή του στο Cox Pavilion, όμως οι υπεύθυνοι ασφαλείας του γηπέδου δεν του επέτρεψαν να βρεθεί στον πάγκο!

Για να δοθεί λύση, χρειάστηκε η παρέμβαση του Αντιπροέδρου Επικοινωνίας των Σέλτικς, Τέιλορ Κιελπίνσκι-Ρότζερς, προκειμένου να επιτραπεί στον Πέιτον Πρίτσαρντ να καθίσει στον πάγκο των «Κελτών».

Well, this was rather embarrassing... Celtic guard Payton Pritchard stopped by security. Wouldn't let him into restricted area so he could sit with C's coaches. VP of communications Taylor Kielpinski-Rogers had to vouch for him. Pritchard burned the strings in this gym last year. pic.twitter.com/d7MuKUt2dj