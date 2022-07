Η Ζενίτ παρακολουθεί στενά τον Μπέντιλ

Oι Ρώσοι θέλουν να ενισχυθούν με τον 27χρονο Γκανέζο πάουερ-φόργουορντ, που την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Αρμάνι Μιλάνο και πλέον ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του SDNA, οι ιθύνοντες της Ζενίτ, παρακολουθούν στενά την περίπτωση του πρώην καλαθοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, δεδομένου ότι έχει πλούσιες παραστάσεις και υπό προϋποθέσεις μπορεί να βοηθήσει και στην θέση «5».

Στην Euroleague, την σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Μπέντιλ σε 23 αγώνες είχε 5.6 πόντους (49.1%διπ., 40.8%τριπ.), 2.4 ριμπάουντ, 0.7 κλεψίματα και 0.8 λάθη σε 15:38. Στην Lega Basket είχε 9.1 πόντους με 34.6% στα τρίποντα, 4.4 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ, 0.5 κλεψίματα και 0.8 λάθη.

Source SDNA: Zenit are following closely Ben Bentil, ex Armani