Η FIBA δημιούργησε ένα βίντεο με τα σουτ του τελευταίου… δευτερολέπτου και μέσα σε αυτές τις φάσεις βρίσκεται και το τρίποντο του Νίκου Γκίκα από το κέντρο του γηπέδου κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία.

Δείτε τις φάσεις:

How did they do it? 😱



Watch the mixtape of the incredible buzzer-beaters from the last #FIBAWC Qualifiers window 🎬#WinForAll 🌎🌍🌏 pic.twitter.com/QWkPvtz2cV