Μένει για πάντα στους Μπλέιζερς με συμβόλαιο... Μίδα ο Λίλαρντ!

Ο Ντάμιαν Λίλαρντ αποδεικνύει κάθε φορά πόσο αφοσιεωμένος και πιστός είναι στους Πόρλταντ Τρέιλ Μπλέιζερς, την ομάδα που τον επέλεξε στο NBA Draft του 2012 στο νο.6 της διαδικασίας και με την οποία κατέκτησε το βραβείο του Rookie of the Year για το 2013, ενώ μαζί της έχει 6 συμμετοχές σε All Star Game, 1 παρουσία στην καλύτερη πεντάδα του ΝΒΑ, 4 παρουσίες στην δεύτερη καλύτερη πεντάδα του ΝΒΑ και φυσικά θέση ανάμεσα στους 75 καλύτερους παίκτες στην ιστορία της λίγκας.

Όλα αυτά έχουν έρθει με τον Dame να έχει ρίξει άγκυρα όλα αυτά τα χρόνια στους Μπλέιζερς, κλείνοντας τ' αυτιά του σε σειρήνες περί ανταλλαγής. Κάτι στο οποίο δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία να συζητήσει.

Και όπως φαίνεται δεν θα συμβεί για πολλά χρόνια ακόμα. Το συμβόλαιο του 31χρονου άσου με την ομάδα του Όκλαντ εκπνέει το 2025 (4ετές με απολαβές που φτάνουν τα 176 εκατ. δολάρια συνολικά), όμως δεν μένει σε αυτό.

Διότι ετοιμάζεται να βάλει την υπογραφή του σε επέκταση συνεργασίας με τους Μπλέιζερς, διάρκειας δύο ετών, με τις απολαβές να φτάνουν τα 122 εκατ δολάρια, φτάνοντας στο μάξιμουμ των απολαβών για τέτοιο συμβόλαιο. Κάτι που σημαίνει πως την σεζόν 2025-26 και την σεζόν 2026-27 θα έχει λαμβάνειν από 61 εκατ. δολάρια κάθε σεζόν.

Το τι σημαίνει ο Ντάμιαν Λίλαρντ για τον οργανισμό των Μπλέιζερς το καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι ο παίκτης γύρω από τον οποίο περιστρέφονται όλα και αυτός που κρατάει την ομάδα σε υψηλό επίπεδο, έχοντας τον ρόλο του ηγέτη. Κάτι που θα κάνει έως το 2027, έπειτα και από τη συμφωνία του για νέο συμβόλαιο με τους Μπλέιζερς, δείχνοντας πως θα κλείσει την καριέρα του αγωνιζόμενος μόνο σε μία ομάδα του ΝΒΑ.

BREAKING: Damian Lillard and Portland Trail Blazers are close to finalizing an agreement on a two-year, close to $122 million max extension, league sources tell @YahooSports.