«Κόβει» 15 εκατ. ο Χάρντεν από το συμβόλαιο για το πρωτάθλημα με τους Σίξερς

Ο Χάρντεν δε θα ενεργοποιήσει σύμφωνα με αμερικανικές πηγές το συμβόλαιο των 47 εκατομμυρίων δολαρίων για τη νέα σεζόν για να υπογράψει ένα νέο διετές συμβόλαιο με την ομάδα της Φιλαδέλφεια με μειωμένες αποδοχές και στόχο το πρωτάθλημα της νέας χρονιάς.

O οργανισμός των Σίξερς έχτισε σχέσεις εμπιστοσύνης με τον 32χρονο χαρισματικό σκόρερ, ενώ και ο ίδιος δείχνει διατεθειμένος να κάνει ένα βήμα προς τα... πίσω στο οικονομικό προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για να πάρει το πρώτο του πρωτάθλημα.

Με τον "αέρα" των 15 εκατομμυρίων οι Σίξερς θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτό το ποσό για να κάνουν άλλες κινήσεις, πιο μικρές, αλλά σημαντικές για τη βελτίωση του ρόστερ.

