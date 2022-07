Επίσημα στους Ουόριορς ο ΝτιΒιτσέντζο, στους Χοκς ο Καμίνσκι

Μετά από μια τριετία στους Σανς ο Φρανκ Καμίνσκι μετακομίζει στην Ατλάντα και τους Χοκς.

Ο 29χρονος σέντερ, που την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε μόλις 9 παιχνίδια λόγω τραυματισμού στο γόνατό του, ήταν ελεύθερος, με τα «Γεράκια» να κάνουν την κίνησή τους και να τον κάνουν δικό τους για την επόμενη σεζόν.

Σε αυτά τα 9 παιχνίδια ο Καμίνσκι είχε 10,6 πόντους και 4,6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ την προηγούμενη σεζόν ήταν αντίστοιχα στους 6,6 πόντους και στα 4 ριμπάουντ σε σύνολο όμως 47 αγώνων.

Οι Ουόριορς ανακοίνωσαν επίσημα την απόκτηση του Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από τους Κινγκς. Στο Σακραμέντος είχε 10,3 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 3,6 ασίστ κατά μέσο όρο σε σύνολο 25 αγώνων, ενώ νωρίτερα έπαιζε στους Μπακς.

Officially official. #DubNation, join us in welcoming Donte DiVincenzo 👋 pic.twitter.com/sqQqIS1upF