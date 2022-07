Ποιο Top-10; Τα 25 καλύτερα καρφώματα των πρόσφατων προκριματικών! (vid)

Έτσι, η Παγκόσμια Ομοσπονδία διάλεξε τα 25 καλύτερα καρφώματα από το πρόσφατο παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με πολλές δυνατές στιγμές.

Μέσα σε αυτές τις φάσεις είναι και το κάρφωμα του Βρετανού Ουίτλ απέναντι στην Ελλάδα, ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Ουκρανός Ιβάν Τκατσένκο

Απολαύστε το βίντεο της FIBA:

We knew 10 wouldn't be enough, so we picked the TOP 2️⃣5️⃣ dunks from the recent #FIBAWC window for you to enjoy 🔥🚀



You’re welcome 🤜🤛 pic.twitter.com/YCofDDufgc