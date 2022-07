Μπάγερν: Ανανέωσε για δύο χρόνια τον Ουέιλερ Μπαμπ

Αυτό ανακοίνωσε ο γερμανικός σύλλογος επεκτείνοντας τη συνεργασία του για άλλα δύο χρόνια με τον 26χρονο Αμερικανό γκαρντ/φόργουορντ, ο οποίος είχε μέσο όρο 6,3 πόντους, 3,7 ριμπάουντ, 2,5 ασίστ και 1,2 κλεψίματα ανά παιχνίδι σε 29 εμφανίσεις ως βασικός την περασμένη σεζόν.

«Πιστεύω στο έργο και την ανάπτυξη αυτού του συλλόγου και είμαι περήφανος που συνεχίζω να είμαι μέρος του» είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός, ο οποίος παίζει στην Μπάγερν από το 2020.

