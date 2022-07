If you can dream it, you Canaan do it!

Το νερό είχε καλύψει τους αστραγάλους του. Η γιαγιά του δεν ήξερε κολύμπι. Ο Αϊζάια προσευχήθηκε. Έζησαν. Έζησε για να πραγματοποιήσει το όνειρό του, και να εκπληρώσει την προσευχή του.

Υπάρχει εκείνο το κλισέ που ακολουθεί τους παίκτες που βγάζουν το ψωμί (και τη βενζίνη) τους ως σκόρερ: Μπορεί να τη βάζει στο καλάθι με όποιον τρόπο θέλει.

Υπάρχουν και περιπτώσεις που ενδεχομένως και να έχει το κλισέ δόση αλήθειας. Περιπτώσεις που μπορεί να μην είναι και τόσο υπερβολικό όσο ακούγεται.

Τι λέτε; Να δούμε τι ισχύει;



Αυτός είναι ο Αϊζάια Κάναν. Ή Κάνον, αναλόγως σε πόσο βαριά προφορά θα πέσεις. Ο σχετικά μικρόσωμος Αμερικανός που οδήγησε ένα άσημο κολέγιο δύο φορές στο NCAA Tournament, που έπαιξε στο ΝΒΑ, που ήρθε στην Ευρώπη, που ξεσήκωσε όλο το κοινό της Μπαρτσελόνα εναντίον του, και που κάποτε ευστόχησε από τη σέντρα. Και έγινε τόσο viral – παρότι τότε ο όρος ήταν ακόμα στη γέννησή του – που τον «ανάγκαζαν» να το κάνει τόσο συχνά, ώστε κατέληξε να είναι αρκετά καλός σε αυτό.

«Πήγαινα επισκέψεις σε δημοτικά σχολεία και γυμνάσια και το μόνο που όλοι ήθελαν είναι να σουτάρω από τη σέντρα. Το έκανα τόσο συχνά, που τώρα έχω ένα σχετικά καλό ποσοστό σε αυτό. Αν με βάλεις να σουτάρω δέκα, τρία θα τα βάλω σίγουρα».

Αυτός είναι ο Αϊζάια Κάναν. Ή Κάνον, αναλόγως σε πόσο βαριά προφορά θα πέσεις. Ο μικρόσωμος Αμερικανός που έμαθε jump shot από τον πατέρα του στην πίσω αυλή του σπιτιού τους, που έπαιζε αμερικάνικο ποδόσφαιρο (και ήταν η ελπίδα του Μπιλόξι) μέχρι που κατάλαβε ότι θέλει μόνο το μπάσκετ, και ο οποίος ονειρευόταν να παίξει στο ΝΒΑ. «Ήταν ένα μικρός τύπος, ούτε καν 1μ.30 τότε και μπορούσε να βάζει τρίποντα όλη μέρα», θυμούνται ότι τον έβλεπαν να παίζει μικρό στο γήπεδο δίπλα στην εκκλησία. Στην εκκλησία που του έσωσε τη ζωή.

Βλέπετε, πριν παίξει στο κολέγιο, πριν γίνει ντραφτ, πριν έρθει στην Ευρώπη, πριν υπογράψει στον Ολυμπιακό και πριν πιάσουμε τη συζήτηση για το αν προφέρεται Κάναν ή Κάνον, κινδύνεψε να γίνει στατιστική. Νούμερο. Αριθμός. Κι όπως η Αμερική συνηθίζει περήφανα να το φωνάζει και στωικά να το χλευάζει:

Our thought and prayers…

Επιζώντας τον τυφώνα Κατρίνα!

Δε χωράνε παντού και πάντα εύσχημοι τίτλοι. Ευφυολογήματα. Παρομοιώσεις. Όχι όταν υπάρχει τακ. Δεν μπορείς να αστειευτείς σε έναν άνθρωπο για τον τυφώνα, όταν τον έζησε. Όταν είδε το νερό να καλύπτει το πόδια και όταν κοιτάζοντας από το παράθυρο, είδε το νερό να έχει καλύψει το σπίτι του. Στις 23 Αυγούστου του 2005 εντοπίζεται η καταιγίδα η οποία θα γίνει τυφώνας. Στις 24 Αυγούστου ονομάζεται «Κατρίνα» και είναι ο ενδέκατος τυφώνας που βαφτίζεται μέσα στο έτος. Χτυπάει τη Φλόριντα με ανέμους περίπου 130χλμ. την ώρα. Στις 25 Αυγούστου αποδυναμώνεται σε τροπική καταιγίδα και το ίδιο βράδυ δυναμώνει ξανά σε τυφώνας. Στις 27 Αυγούστου ορίζεται ως κατηγορία τρία. Στις 28 Αυγούστου γίνεται κατηγορία τέσσερα. Το μάτι του κυκλώνα βρίσκεται 500 χιλιόμετρα μακριά από τον Μισισιπή και οι ταχύτητες των ανέμων είναι πλέον 235 χλμ. την ώρα. «Έχουμε μπροστά μας τον τυφώνα που όλοι έχουμε φοβηθεί. Είμαστε μπροστά σε κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν», προειδοποιούσαν οι επιστήμονες.

Στις 29 Αυγούστου σχεδόν όλοι πια περιμένουν τα χειρότερα. Τα φράγματα έχουν αρχίσει να καταρρέουν, να νερά πλημμυρίζουν μεγάλες πόλεις. Στις 11 το πρωί, τοπική ώρα, ο τυφώνας χτυπάει το Μπιλόξι. Στις όχθες του κόλπου του Μεξικό, το μάτι του κυκλώνα καταστρέφει ό,τι υπάρχει τριγύρω. Το 90% των σπιτιών διαλύονται. Το νεόδμητο Καζίνο γίνεται πλωτό. Το Μπιλόξι και το Γκάλφπορτ ισοπεδώνονται. Ο Αϊζάια νιώθει το νερό στα πόδια του. Έχει καλύψει όλο τον κάτω όροφο, κι έχει φτάσει επάνω. Έχει καλύψει τώρα τους αστραγάλους του. Κοιτάζει τη γιαγιά του.

«Δεν ξέρω να κολυμπάω», του λέει. «Μην ανησυχείς. Άσε το Θεό να φροντίσει για μας».

Πιάστηκαν όλοι όσοι ήταν μέσα στην εκκλησία χέρι-χέρι. Προσευχήθηκαν. Η κοντινή εκκλησία είχε γίνει το καταφύγιό τους. Η Μπέτιε Ράμσεϊ είχε φροντίσει να φύγουν όλοι από το σπίτι, είχε πάρει τον εγγονό της και μαζί με οκτώ ακόμα άτομα στοιβάζονταν σε μια σοφίτα. Από το παράθυρο μπορούσε να δει το νερό να καλύπτει όλα τα σπίτια. Μέχρι και τη σκεπή τους. Αργότερα θα μάθαινε ότι το σπίτι τους πλημμύρισε σε ύψος σχεδόν 185 εκατοστών. Είχε μαζί του δύο ζευγάρια παπούτσια και τέσσερις αλλαξιές ρούχων. Αλλά είχε σωθεί. Πολυτέλεια που δεν είχαν 53 άνθρωποι που ζούσαν στην ίδια περιοχή και συνολικά πάνω από 1.800 που έχασαν τη ζωή τους από τον τυφώνα.

Ο Κάναν δεν έχασε τη ζωή του. Έχασε ό,τι είχε. Η γιαγιά του έχασε το σπίτι της. «Δεν συνηθίζω να αφήνω γεγονότα που δεν ελέγχω να με επηρεάζουν. Με ενδιαφέρουν οι λύσεις και αυτή ήταν πάντα η προσευχή μου για τον Αϊζάια», θα πει η κυρία Ράμσεϊ, χρόνια μετά κι ενώ ο τυφώνας ήταν μια ιστορία που για πάντα θα σημάδευε τη ζωή τους. «Ξυπνάς την επόμενη μέρα και όλα όσα γνωρίζεις ως παιδί, όλα όσα είχαν σημασία για σένα, έχουν εξαφανιστεί. Υλικά αγαθά, μετάλλια, κύπελλα, αλλά είσαι 14 ετών. Χάνεις το σπίτι σου, χάνεις τους φίλους σου, χάνεις όλα όσα ήξερες μέσα σε ένα βράδυ και τότε αναγκάστηκα να μεγαλώσω. Να ωριμάσω πολύ νωρίτερα. Έβλεπα, πλέον, τη ζωή διαφορετικά γιατί πίστευα ότι θα χάσω εγώ τη ζωή μου. Είμαι ευλογημένος από το Θεό γιατί μπορώ να πω την ιστορία».

Έμεινε σχεδόν μια εβδομάδα στην εκκλησία και αργότερα πήγε στην Ατλάντα να ζήσει με τη μητέρα του. Και πού να έμενε, αφού η δική του πόλη είχε καταστραφεί ολοσχερώς. «Δε σκεφτόμουν το μπάσκετ εκείνη τη στιγμή. Σκέφτεσαι πού θα μείνεις. Τι θα φας; Πού θα είσαι αύριο; Τι θα φορέσω αύριο; Πού θα κοιμηθώ; Έχασα το σπίτι μου. Έχασα τα πάντα, εκτός από τη μικρή τσάντα που είχα φτιάξει». Δεν άντεξε περισσότερο από δύο μήνες. Γύρισε στο Μπιλόξι για να βοηθήσει τη γιαγιά του να χτίσει το σπίτι της ξανά. Έμεινε για δύο χρόνια σε ένα τρέιλερ, μικρότερο από γκαρσονιέρα. Και έδωσε μια υπόσχεση στον εαυτό του.

«Είχα όνειρο από πέντε-έξι ετών να παίξω στο ΝΒΑ. Χρησιμοποίησα αυτό που συνέβη ως καύσιμο για να προσπαθώ ακόμα περισσότερο. Για να διασφαλίσω πώς αν κάτι τέτοιο συνέβαινε ξανά, θα μπορούσα να φροντίσω την οικογένειά μου».

Ο δρόμος για τη δόξα…

Το κλειστό γυμναστήριο του γυμνασίου του, εκεί όπου έκανε τα όνειρα κι εκεί όπου προπονούταν για να τα πραγματοποιήσει, ήταν για καιρό καταφύγιο. Άνθρωποι έμπαιναν και έβγαιναν, οι εμφανίσεις της ομάδας μπάσκετ εξαφανίστηκαν, αλλά όλα εκείνα τα παιδιά είχαν μια επιπλέον ώθηση. Μια έξτρα δύναμη. «Οι περισσότεροι έπρεπε να κάνουν θυσίες για να μπορέσουν να σταθούν μετά τον τυφώνα. Βοηθούσαν περισσότερο τις οικογένειές τους, δεν είχαν ελεύθερο χρόνο. Ήταν σπίτι-σχολείο, σχολείο-σπίτι. Και αυτό είχε θετική επίδραση στην προσωπικότητά τους». Εκείνα τα παιδιά, τα παιδιά του τυφώνα, κατέκτησαν το πολιτειακό πρωτάθλημα. Ο Αϊζάια είχε έτοιμη την υποτροφία. Στο Murray State, θα γινόταν και εκείνος – όπως και η ομάδα – μόδα. Hype, για να το παντρέψουμε με το viral.

Το 2010 έφτασαν στα τελικά του NCAA. Ηττήθηκαν 54-52 από το Μπάτλερ στους «32». Η μπάλα, όπως και η ελπίδα εκείνη τη βραδιά, πέθαναν στα χέρια του Κάναν. Είδε τη φάση ξανά και ξανά στο βίντεο. Είδε το παιχνίδι ξανά και ξανά στο βίντεο. Ήθελε να γίνει καλύτερος και ήθελε να το κάνει μέσα από την εξαντλητική διαδικασία του μαζοχισμού: Να βλέπεις τον εαυτό σου να κάνει λάθος στη φάση που μπορούσε να αλλάξει τη ζωή σου. Το 2012 είχε και δεύτερη ευκαιρία. Το Murray State είχε καταγράψει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ 23 αγώνων χωρίς νίκη και τα μεγαλύτερα μίντια της χώρα συνωστίζονταν στην κατά τα άλλα αδιάφορη κολεγιακά γωνία του Κεντάκι για να μάθουν τι στο καλό συμβαίνει εκεί!

Οι ειδικοί του πανεπιστημίου μετέφραζαν τη δημοσιότητα που είχαν προσελκύσει σε αξία ανώτερη των 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Ήταν ανάλογη, δήλωνε ο αντιπρόεδρος ανάπτυξης του κολεγίου, με τη δημοσιότητα που είχαν όταν σκόραρε ο Κάναν από το κέντρο. Εκείνο η εποχή από το σουτ ως τον χαμένο ματς με το Μπάτλερ είχε αξία 2,4 εκ. δολαρίων. Ο Αϊζάια ήταν κυριολεκτικά (σ.σ. όχι κυριολεκτικά) λεφτά στην τράπεζα.

ESPN, USA Today, NY Times, CBS Sports: Όλοι ήθελαν ένα κομμάτι από την πίτα. Η πίτα ήταν εκείνη που κράτησε τον Κάναν στο Murray State όταν υπήρχε η πιθανότητα να δηλώσει νωρίτερα συμμετοχή για το ντραφτ, κάτι που έκανε εντέλει το 2013. Ενδιάμεσα δεν είχε καταφέρει να διακριθεί ούτε στη δεύτερη συμμετοχή του στην τρέλα του Μαρτίου, ενδεχομένως κάτι που του κόστισε και επιλέχτηκε στο νούμερο 34 του ντραφτ. Το όνειρό του έγινε πραγματικότητα. Θα έπαιζε στο ΝΒΑ. Θα διασφάλιζε την οικογένειά του. Η γιαγιά του δε θα έπρεπε ξανά να φοβηθεί επειδή δεν ήξερε κολύμπι…

Κοίτα από την άλλη!

Στο ΝΒΑ έπαιξε δέκα σεζόν. Τις λες και ικανοποιητικές ως αριθμό. Οι ομάδες ποίκιλλαν, ο ρόλος του ποίκιλλε, οι στιγμές του ποικίλλαν. Εκτός από τη στιγμή που όλοι είδαν να δουν και κανείς να μην κοιτάζει. Κανείς εκτός από τον ίδιο. Την έζησε, την κοίταξε, την ανέλυσα και σαν το χαμένο ματς με το Μπάτλερ, την είδε και άλλες πέντε φορές σε βίντεο για να μην του μείνει κάνα απωθημένο. Περίεργος ο τύπος, αναμφίβολα.



Οι συμπαίκτες του εκείνο τη στιγμή γύρισαν πλάτη για να μην βλέπουν, ο προπονητής του πήρε τάιμ άουτ για να προσευχηθούν όλοι για τον Αϊζάια και το παλικάρι χαμπάρι… «Υποθέτω πως όταν κάτι τραυματικό συμβεί στο σώμα σου, τότε αυτομάτως μπαίνεις σε σοκ και δε νιώθεις τον πόνο. Καθόμουν και το κοίταζα. Δεν ανησυχούσα τόσο για τον τραυματισμό, όσο ότι συνέβη πάνω που έπαιζα καλά. Όλοι έτρεξαν πάνω μου και μου φώναζαν «μην κοιτάς, μην κοιτάς». Μα, το είχα ήδη δει. Με ρώτησαν αν είμαι καλά. Αδερφέ, είχα δύο δεξιά πόδια εκείνη τη στιγμή, τι καλά να είμαι; Είπα μόνο να το βάλουν στη θέση τους για να μπορέσω να σηκωθώ από το παρκέ».

Αυτό ήταν. Ούτε έκλαψε, ούτε φώναξε, ούτε καν διαμαρτυρήθηκε. Έκανε την αποθεραπεία του και σύντομα επέστρεψε. Ο άνθρωπος είχε επιζήσει ενός τυφώνα. Δε θα μπορούσε ένας τραυματισμός να τον σταματήσει. Δε μπορεί ποτέ κανείς να τον πείσει ότι θα τον σταματήσει.

If you can dream it, you Canaan do it!