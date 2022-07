Επίσημο το deal Ολυμπιακού - Κάνααν για δύο χρόνια!

Ο Ολυμπιακός βρήκε σε χρόνο dt τον αντικαταστάτη του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ανακοινώνοντας τη συμφωνία του με τον Αϊζάια Κάνααν για δύο χρόνια.

Στα «ερυθρόλευκα» ντύθηκε ο Αμερικανός σούτινγκ γκαρντ, που άφησε πολύ καλές εντυπώσεις την περσινή σεζόν με την Ούνικς Καζάν και στη συνέχεια με τη Γαλατάσαραϊ του Ανδρέα Πιστιόλη.

Οι Πειραιώτες ενημερώθηκαν πριν από λίγα 24ωρα για την απόφαση του Ντόρσεϊ να κυνηγήσει το «όνειρο του ΝΒΑ» και έβαλαν γρήγορα σε εφαρμογή το plan b, με τον 31χρονο σκόρερ να... πιάνει λιμάνι, μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση του Έλληνα σουτέρ.

Όπως είχατε ενημερωθεί από την μπασκετική εκπομπή του SDNA, οι δύο πλευρές βρίσκονταν στο στάδιο της ανταλλαγής συμβολαίων το βράδυ της Πέμπτης (7/7) και η συμφωνία απέκτησε επίσημη μορφή την Παρασκευή (8/7).

Θυμίζουμε ότι προ ημερών ο Κάνααν παραχώρησε μια μεγάλη συνέντευξη στο sdna.gr, την οποία μπορείτε να διαβάσετε για να μάθετε τους στόχους του και τις σκέψεις του.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Αϊζάια Κάνααν. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Το who is whο



Γεννήθηκε: 21/05/1991

Υπηκοότητα: Αμερικανική

Ύψος: 1.83μ.

Θέση: Point Guard/Shooting Guard



Προηγούμενες ομάδες:

Murray State (2009–2013)

Houston Rockets (2013–2015)

Rio Grande Valley Vipers (2013–2015)

Philadelphia 76ers (2015–2016)

Chicago Bulls (2016–2017)

Houston Rockets (2017)

Northern Arizona Suns (2017)

Phoenix Suns (2017–2018)

Minnesota Timberwolves (2019)

Milwaukee Bucks (2019)

Stockton Kings (2019–2020)

UNICS Kazan (2020–2022)

Galatasaray (2022)



Οι περσινοί αριθμοί του...



Στην Ευρωλίγκα -με την φανέλα της Ούνικς- σε 24 αγώνες είχε μέσο όρο 11.8 πόντους (81.6% βολές, 40.9% δίποντα, 41% τρίποντα), 1.8 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ.



Στην VTB League σε 11 αγώνες είχε μέσο όρο 12.3 πόντους 1.9 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και 1.2 κλεψίματα.



Στο Τουρκικό πρωτάθλημα (με την φανέλα της Γαλατασαράι) σε 5 αγώνες είχε μέσο όρο 10 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Μέλος της All Star ομάδας της D-League (2014)

Μέλος της OVC All-American ομάδας (2012)

OVC: Παίκτης της χρονιάς (2012, 2013)

OVC : Μέλος της πρώτης 5άδας (2011–2013)

Freshman of the Year της κοιλάδας του Οχάιο (2010)