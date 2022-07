Στο Λος Άντζελες ο Ίρβινγκ, βλέπει αγώνα του WNBA! (vid)

Όπως είναι φυσικό, δεδομένης της φημολογίας που έχει αναπτυχθεί για πιθανό trade ανάμεσα στον Ίρβινγκ και τον Ράσελ Ουέστρμπρουκ, η παρουσία του «Uncle Drew» στο Λος Άντζελες αναμένεται να ρίξει ακόμη περισσότερο... λάδι στη φωτιά.

Οι Λέικερς, άλλωστε έχουν ξεκινήσει τις επαφές με τους Νετς, για το πιθανό trade ανάμεσα στους δύο παίκτες, με την παρουσία του Ίρβινγκ στο Λος Άντζελες, να προκαλεί ενθουσιασμό στους φίλους των «Λιμνάνθρωπων»...

Kyrie Irving is at the Storm vs. Sparks game in Los Angeles. pic.twitter.com/5Y2frmoVlF