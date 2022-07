Ο Μπανκέρο στην αναμέτρηση των Ορλάντο Μάτζικ με τους Ρόκετς, έδειξε από νωρίς την ικανότητά του στο σκοράρισμα, ξεκινώντας τον αγώνα με τρίποντο και στη συνέχεια με υπέροχο fadeaway δίποντο.

Ο Ιταλός γκαρντ, στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, στα πρώτα του λεπτά στο παρκέ ως παίκτης των Μάτζικ έχει σημειώσει 11 πόντους, με 2/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα και 1/1 βολές!

No. 1 overall pick Paolo Banchero splashes the 3⃣ pic.twitter.com/wuJpACcd8B