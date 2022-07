BCL: Στον «όμιλο του θανάτου» το Περιστέρι - Δύσκολες κληρώσεις για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και του Περιστερίου στη regular season του Basketball Champions League, μετά την κλήρωση που έγινε στην Ελβετία. Σε δύσκολα Group η «Ένωση» και οι «ασπρόμαυροι», στον... όμιλο του θανάτου η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Δύσκολες κληρώσεις για τις ελληνικές ομάδες στο Basketball Champions League και... περιπέτειες για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Για την ακρίβεια, η ΑΕΚ στο γεμάτο ποιότητα Group Α θα αντιμετωπίσει την Καρσίγιακα (Τουρκία), τη Βόννη (Γερμανία) και τη Ρέτζιο Εμίλια (Ιταλία).

Από την μεριά του, ο ΠΑΟΚ στο Group G θα παίξει κόντρα στη γαλλική Ντιζόν, στην ιταλική Σάσαρι και έναν νικητή προκριματικών.

Τέλος, το Περιστέρι στο Group H θα δώσει μεγάλη «μάχη» έπειτα από την πιο δύσκολη κλήρωση απέναντι στο «μεγαθήριο» της διοργάνωσης, την Τενερίφη (κάτοχος του BCL), στους πρωταθλητές Λιθουανίας, δηλαδή τη Ρίτας Βίλνιους και τη φιναλίστ του πρωταθλήματος Ισραήλ, την Μπνέι Χερζίλια.

Στο Group A απέναντι σε Στρασμπούρ, Φάλκο και Μούρθια κληρώθηκε η Τόφας του Δημήτρη Πρίφτη, που πρέπει πρώτα να περάσει τους προκριματικούς, ενώ η Γαλατάσαραϊ του Ανδρέα Πιστιόλη, που έχει κάνει check in στη regular season θα αντιμετωπίσει τη Χάποελ Χολόν, την Οστάνδη και την Λέγκια Βαρσοβίας στο Group C.

Το format της διοργάνωσης

Σε ό,τι αφορά το format της διοργάνωσης, θυμίζουμε πως οι 32 ομάδες που θα πάρουν μέρος στη regular season χωρίζονται σε οκτώ γκρουπ των τεσσάρων ομάδων. Αφού δώσουν έξι παιχνίδια μεταξύ τους σε κάθε όμιλο, στη συνέχεια οι οκτώ πρώτοι θα πάρουν απευθείας εισιτήριο για τη φάση των «16». Αντιθέτως, οι 2οι και οι 3οι του κάθε γκρουπ θα παίξουν μεταξύ τους για μια θέση στην 16άδα στη φάση των play in.

Στη συνέχεια, στη φάση των «16» θα δημιουργηθούν τέσσερις νέοι όμιλοι των τεσσάρων ομάδων και οι πρώτοι δύο από το κάθε γκρουπ θα περάσουν στα προημιτελικά, τα οποία θα κριθούν σε σειρά best of three. Από εκεί θα βγουν οι τέσσερις ομάδες που θα συμπληρώσουν το Final Four και θα διεκδικήσουν το τρόπαιο της διοργάνωσης της FIBA.

Αναλυτικά οι όμιλοι της regular season του BCL:

Group A

Στρασμπούρ

Φάλκο

Μούρθια

Νικητής προκριματικών

Group B

ΑΕΚ

Καρσίγιακα

Βόννη

Ρέτζιο Εμίλια

Group C

Χάποελ Χολόν

Οστάνδη

Γαλατάσαραϊ

Λέγκια Βαρσοβίας

Group D

Νίμπουρκ

Ιγκοκέα

Μπιλμπάο

Μπαχτσεσεχίρ

Group E

Χάποελ Ιερουσαλήμ

Λούντβιγκσμπουργκ

Νταρουσάφακα

Νικητής προκριματικών

Group F

Μανρέσα

Ρίγα

Λιμόζ

Νικητής προκριματικών

Group G

Ντιζόν

Σάσαρι

ΠΑΟΚ

Νικητής προκριματικών

Group H

Τενερίφη

Ρίτας Βίλνιους

Περιστέρι

Μπνέι Χερζίλια