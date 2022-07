Επίσημο: «Έπιασε» λιμάνι για τον Ολυμπιακό ο Μπολομπόι

Ο Τζόελ Μπολομπόι... έπιασε λιμάνι, με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει την απόκτησή του με συμβόλαιο ενός έτους.

Η πρώτη μεταγραφική κίνηση των νταμπλούχων Ελλάδας είναι γεγονός.

Ο Τζόελ Μπολομπόι έκλεισε οριστικά το κεφάλαιο της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και προστέθηκε στο ρόστερ του Γιώργου Μπαρτζώκα, θέλοντας να βοηθήσει τους «ερυθρόλευκους» να διατηρήσουν τα σκήπτρα τους τη σεζόν 2022-2023.

Ο 27χρονος Αμερικανός ψηλός ήταν ο Νο. 1 στόχος των Πειραιωτών για να αντικαταστήσει τον Χασάν Μάρτιν και μετά την αρχική του άρνηση στην πρόταση που του έγινε, οι δύο πλευρές ήρθαν λίγο πιο κοντά και τελικά έφτασαν στο deal.

Ο Μπολομπόι που παίζει στη θέση «5», αλλά μπορεί να βοηθήσει σε κάποια σχήματα και στο «4», βρισκόταν στο ρόστερ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας από το 2018, αγωνιζόμενος υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Ιτούδη, έχοντας συμπληρωματικό ρόλο. Όπως όλα δείχνουν, η απόκτησή του φέρνει στην πόρτα της εξόδου τον Μάρτιν, με τον πρώην παίκτη της «ομάδας του στρατού» να προορίζεται για back up του Μουσταφά Φαλ. Να σημειώσουμε πως το συμβόλαιο που υπέγραψαν οι δύο πλευρές αφορά τη σεζόν 2022-2023.

Ακόμα, θα πρέπει να τονίσουμε πως πέρυσι είχε 5,9 πόντους και 4,1 ριμπάουντ ανά ματς στην Euroleague, μέχρι να έρθει η αποβολή των ρωσικών ομάδων από τη διοργάνωση.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τζόελ Μπολομπόι. Ο 28χρονος σέντερ/φόργουορντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους νταμπλούχους Ελλάδος.

Το who is whο



Γεννήθηκε: 28/01/1994 (Ντόνετσκ, Ουκρανίας)

Υπηκοότητα: Αμερικανός/Ρώσος/ Ουκρανός/ Κονγκολέζος

Ύψος: 2.07

Θέση: Center/Forward



Προηγούμενες ομάδες:

Utah Jazz (2016–2017)

Salt Lake City Stars (2016–2017)

Milwaukee Bucks (2017–2018)

Wisconsin Herd (2017-2018)

CSKA Moscow (2018-2022)



Οι περσινοί αριθμοί του...



Στην Ευρωλίγκα σε 23 αγώνες είχε μέσο όρο 4.8 πόντους (72.7% βολές, 59.1% δίποντα, 31.5% τρίποντα), 3.4 ριμπάουντ και 0.4 ασίστ.



Στο πρωτάθλημα της VTB σε 13 αγώνες είχε μ.ο. 6.5 πόντους (78.9% βολές, 54.3% δίποντα, 38.8% τρίποντα), 4.3 ριμπάουντ και 0.3 ασίστ.



ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ



Διασυλλογικές

Euroleague Champion (2019)

VTB League Champion (2019,2021)



Ατομικές

Big Sky Player of the Year (2016)

First team all-Big Sky (2016)

AP Honorable Mention All American (2016)

Big Sky Defensive Player of the Year (2014, 2016)