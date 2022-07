ΠΑΟΚ: Αποχαιρέτησε ο Ζερμέιν Λοβ (pic)

Ο Ζερμέιν Λοβ μέσα από τον προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter είπε το δικό του αντίο στον ΠΑΟΚ, μετά από δύο χρόνια με την ασπρόμαυρη φανέλα, πλέκοντας το εγκώμιο των φιλάθλων της ομάδας και μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον Θανάση Χατζόπουλο.

Ο Αμερικανός γκαρντ, είχε κάνει μια σειρά αναρτήσεων στο λογαριασμό του στο instagram, μέσα από τις οποίες θυμόταν στιγμές του στον Δικέφαλο, και μέσα από το twitter μίλησε για το αν θα συνεχίσει ή όχι στην ομάδα, ευχαριστώντας παράλληλα τη διοίκηση της ΚΑΕ και τους φιλάθλους.

«Πάντα να εκτιμάτε τους φανατικούς οπαδούς του ΠΑΟΚ. Αυτοί που μας στήριξαν ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Κάθε σύλλογος χρειάζεται αυτούς τους οπαδούς. Ευχαριστώ για όλες τις απαντήσεις και την αγάπη που δείξατε στην οικογένειά μου κι εμένα. Σας ευχαριστώ όλους που κάνατε αυτές τις στιγμές ευχάριστες. Ειδικά, αυτά που με κράτησαν υγιή όσο το δυνατόν περισσότερο στο πέρασμα του χρόνου. Εσείς είστε σαν το… φάντασμα πολλές φορές σε οργανισμούς, αλλά θα σας φωτίσω και θα δώσω στηρίγματα. Κατάφερα να κάνω ένα ακόμη βήμα στην καριέρα μου ως παίκτης. Μεγαλύτερη ομάδα. Μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Εκτιμώ όλες τις προκλήσεις που με βοήθησαν να κάνω ένα βήμα μπροστά σε αυτήν την ιδέα».

Σέβομαι ό,τι έχει κάνει ο πρόεδρος και έχει σκοπό να κάνει με το ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι είναι πολλοί άνθρωποι που αναλαμβάνουν τα χρέη από κακές αποφάσεις άλλου μόνο και μόνο επειδή αγαπά και υποστηρίζει την ομάδα. Να δώσει τα δικά του χρήματα που κέρδισε με κόπο.

Δεν θα το έκαναν πολλοί. Είναι διαφορετικός και τον σέβομαι 100%. Όλη η διοίκηση έχει τον σεβασμό μου για πάντα. Νόμιζα ότι μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάτι για να τα καταφέρουμε, αλλά δεν ήταν για να γίνει. Μέρος του παιχνιδιού.

Δεν είμαι σίγουρος τι επιφυλάσσει το μέλλον. Ξέρω ότι με βοηθάει ο Θεός, οπότε ό,τι είναι για μένα, θα έρθει σε μένα και θα ανοίξω τα φτερά μου…», όπως αναφέρει σε μια σειρά αναρτήσεών του στο twitter.

Not many would do that. He’s different and I respect him 100%. All of management have my respect forever. I thought we could’ve done something to get it done but wasn’t in the cards. Part of the game. — Jermaine Love (@Word2mylastname) July 4, 2022

Always appreciate the REAL DIE HARD fans of @PAOKbasketball . The ones that supported us no matter the result. Every club needs those fans that bleeds their team colors. 🏁🏁🏁 Thanks to all the replies & love shown to my family & I. — Jermaine Love (@Word2mylastname) July 4, 2022