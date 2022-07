«Ξέσπασμα» Ζούρου σε τάιμ άουτ της Γεωργίας κόντρα στην Ισπανία! (vid)

Η Γεωργία αντιμετωπίζει την Ισπανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023, με τον Ηλία Ζούρο να γίνεται έξαλλος κατά τη διάρκεια τάιμ άουτ της αναμέτρησης.

«Παίζουμε under στα pick n roll. Under! Under! Όχι αλλαγές. Όχι αλλαγές. Under», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Ζούρου στους παίκτες της Γεωργίας.

