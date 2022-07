Πρώτη μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Τζέιλεν Χαντς (vid)

Σεφτέ με Τζέιλεν Χαντς για τον ΠΑΟΚ με τον Αμερικανό άσο να αποτελεί την πρώτη μεταγραφή του Δικεφάλου για τη νέα σεζόν. Δείτε το who is who του νέου πόιντ γκαρντ του συλλόγου της Θεσσαλονίκης.

H πρώτη μεταγραφή της χρονιάς για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ είναι γεγονός. Η Ασπρόμαυρη ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου πόιντ γκαρντ, Τζέιλελ Χαντς. Τελευταίος του σταθμός ήταν η Βελγική, Αντβέρπ, εκεί όπου ο Αμερικανός άσος είχε 10,6 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 2,6 ασσίστ, στην πρώτη ουσιαστικά ολοκληρωμένη σεζόν της επαγγελματικής του καριέρας. Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ mateco ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Αμερικανό καλαθοσφαιριστή Jaylen Hands για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023. Ένας νέος και φιλόδοξος αθλητής, με πολύ ταλέντο και εντυπωσιακές αθλητικές ικανότητες, είναι ο πρώτος ξένος παίκτης της ομάδας μας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Καλωσορίζουμε τον Jaylen Hands στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ! Ο Jaylen Joseph Hands, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 1999 στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια και είναι το μεγαλύτερο από τα δύο παιδιά της οικογένειας που δημιούργησαν o Ronnie και η Ashandi Hands. Ο ύψους 1μ.91 Jaylen Hands αγωνίζεται ως γκαρντ και σε ηλικία δυόμισι ετών έπιασε για πρώτη φορά μία μπάλα μπάσκετ στα χέρια του. Και δεν την άφησε ποτέ! Έπαιξε στο Foothills Christian High School και στο Mater Dei High School στην περιοχή της Καλιφόρνια και στη συνέχεια παρακολούθησε το σπουδαίο πρόγραμμα του φημισμένου πανεπιστημίου UCLA. Στους Bruins έμεινε μόλις για δύο χρόνια, καθώς οι εμφανίσεις και οι αριθμοί του τη σεζόν 2018-2019, αποτέλεσαν σημαντική αφορμή για την επιλογή του στο ντραφτ του ΝΒΑ. Ξεκινώντας βασικός και στα 33 παιχνίδια που αγωνίστηκε τη σεζόν 2018-2019, ο Hands είχε 14,2 πόντους, 6,1 ασσίστ, 3,6 ριμπάουντ και 1,3 κλεψίματα ανά αγώνα! Οι Los Angeles Clippers τον επέλεξαν στο νούμερο 56 του ντραφτ το 2019, τα δικαιώματά του ωστόσο παραχωρήθηκαν μέσω ανταλλαγής στους New Jersey Nets. Αγωνίστηκε στο Summer League του 2019 με τους Nets και στην πρώτη του επαγγελματική σεζόν έπαιξε στη G-League με την θυγατρική ομάδα των Nets, τους Long Island Nets. Αγωνίστηκε σε 41 παιχνίδια, είχε 11,4 πόντους, 3,3 ασσίστ και 2,9 ριμπάουντ, ενώ στις 11/12/2019 απέναντι στους Westchester Knicks είχε το καλύτερό του παιχνίδι με 28 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασσίστ και 3 κλεψίματα! Τον Ιανουάριο του 2021 ήρθε για πρώτη φορά στην Ευρώπη και αγωνίστηκε στην Αδριατική Λίγκα με την FMP από τη Σερβία. Αγωνίστηκε σε 12 παιχνίδια με 8,5 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 1,8 ασσίστ κατά μέσο όρο και έδειξε για πρώτη φορά και στο Ευρωπαϊκό κοινό τις εντυπωσιακές αλτικές του ικανότητες, με ένα κάρφωμα που συμπεριλήφθηκε στις κορυφαίες στιγμές της σεζόν. Την περσινή σεζόν, ξεκίνησε από την Γερμανία, υπογράφοντας συμβόλαιο με την MHP Riesen Ludwigsburg, αλλά αγωνίστηκε μόλις 2 παιχνίδια στη Γερμανία και συνέχισε στο Βέλγιο. Με τη φανέλα της Antwerp έπαιξε σε 43 συνολικά αγώνες σε πρωτάθλημα και FIBA Eurocup και πρωταγωνίστησε σε μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της σεζόν. Το κάρφωμά του στον αγώνα με τη Charleroi έκανε δικαιολογημένα το γύρο του κόσμου. Με τους Telenet Giants της Antwerp ο Jaylen Hands είχε συνολικά 10,6 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 2,6 ασσίστ, στην πρώτη ουσιαστικά ολοκληρωμένη σεζόν της επαγγελματικής του καριέρας. Describe THIS with a word or emoji 🤯



🎥 @JHANDS08 | @BnxtLeague pic.twitter.com/8qw4hS9U7e — FIBA (@FIBA) November 25, 2021