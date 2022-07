Στους Μπουλς ο Ντράγκιτς

Ο 36χρονος Σλοβένος γκαρντ θα γίνει κάτοικος Σικάγο με τη συμφωνία να ανέρχεται στα 2,9 εκατομμύρια δολάρια, δίνοντας εμπειρία και μια ποιοτική λύση στη θέση του πλέιμεϊκερ.

Αυτή θα είναι η έκτη ομάδα στο ΝΒΑ για τον βετεράνο γκαρντ που έχει παίξει κατά σειρά σε Σανς, Ρόκετς, Σανς, Χιτ, Ράπτορς και από τον Φεβρουάριο αγωνιζόταν στους Νετς, με τους οποίους σε 16 παιχνίδια είχε 7,3 πόντους και 4,8 ασίστ κατά μέσο όρο.

