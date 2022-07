Επιβεβαίωση SDNA: Ανακοίνωσε Οκτάβια Τζέτ - Oυΐλσον ο ΠΑΟΚ!

Επιβεβαιώνοντας απόλυτα το ρεπορτάζ του SDNA, η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ επισημοποίησε τη συμφωνία με την MVP του Κολεγιακού Αμερικανικού Πρωταθλήματος, Οκτάβια Τζέτ - Oυΐλσον.

Όπως σας είχε ενημερώσει προ λίγων ημερών το SDNA, ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε μια σπουδαία μεταγραφή, ντύνοντας στα «ασπρόμαυρα» την σούπερ σκόρερ, Οκτάβια Τζέτ - Oυΐλσον!

Η 23χρονη γκαρντ που τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στο NCAA στην Αμερική, ανακοινώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (3/7) από τον ΑΣ ΠΑΟΚ, με την ίδια να δηλώνει πως εκπληρώθηκε ένα όνειρο της, αλλά και πως ανυπομονεί να ξεκινήσει τη σκληρή δουλειά.

Η ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ:

Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Μπάσκετ γυναικών, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με την αθλήτρια, Octavia Jett-Wilson, για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.



Γεννημένη στις ΗΠΑ στις 26/05/1999, η Octavia Jett-Wilson αγωνίζεται ως γκαρντ και έχει ύψος 173cm.



Την τελευταία τετραετία η Αμερικανίδα γκαρντ αγωνιζόταν στο Κολέγιο του Σάρλοτ, ξεκινώντας τη σεζόν 2018-19, και τελειώνοντας την χρονιά 2021-2022, όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές της.



Στην πρώτη της σεζόν ως rookie, η Octavia ολοκλήρωσε με μέσο όρο, συμμετοχής 25.6 λεπτά, πόντων 7.5, ριμπάουντ 3.3, ασίστ 1.6 και κλεψιμάτων 0,4.



Στην δεύτερη σεζόν της στο Σάρλοτ, η Αμερικανίδα γκαρντ ολοκλήρωσε με μέσο όρο, συμμετοχής 23 λεπτά, πόντων 7.8, ριμπάουντ 2.8, ασίστ 1.1, και κλεψιμάτων 0.8.



Στην καλύτερη χρονιά της τετραετίας της στο Κολέγιο, η Octavia ολοκλήρωσε με μέσο όρο, συμμετοχής 34.8 λεπτά, πόντων 21, ριμπάουντ 6.4, ασίστ 2.3, και κλεψιμάτων 1.1.



Την περσινή σεζόν, στην τελευταία της στο Κολέγιο, η Octavia συνέχισε τις ψηλές αγωνιστικές «πτήσεις», ολοκληρώνοντας με μέσο όρο, συμμετοχής 34 λεπτά, πόντων 19.1, ριμπάουντ 4.6, ασίστ 1.5, και κλεψιμάτων 1.2.



Πέρα από τα στατιστικά της, η Αμερικανίδα γκαρντ μονοπώλησε και τις ατομικές διακρίσεις, καθώς αναδείχθηκε Conference USA Player of the Year, All-Conference USA First Team, Conference USA Tournament MVP, NCAA Starting Five.



Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, η Octavia Jett-Wilson, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:



«Είμαι χαρούμενη που ξεκινάω την επαγγελματική καριέρα μου στο μπάσκετ, κάτι το οποίο ήταν όνειρο μου. Θέλω να ευχαριστήσω την Διοίκηση, και τον προπονητή, για την εμπιστοσύνη τους σ' εμένα. Ανυπομονώ να έρθω στην Ελλάδα, να γνωρίσω τις νέες μου συμπαίκτριες και τον προπονητή, ξεκινώντας όλοι μαζί την σκληρή δουλειά».



Welcome Jett-Wilson!