Στη διεκδίκηση του Ίρβινγκ εκτός των Λέικερς και οι Μάβερικς, Σίξερς

Μπορεί ο 30χρονος γκαρντ να ενεργοποίησε τον τελευταίο χρόνο συμβολαίου του στην ομάδα του Μπρούκλιν, που προβλέπει 36,5 εκατομμύρια δολάρια για τη νέα σεζόν, όμως μόνο σίγουρη δε θεωρείται η εκεί παραμονή του.

Λέικερς και Νετς βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις για πιθανή ανταλλαγή με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ, όμως στη διεκδίκηση του Ίρβινγκ φέρεται να βρίσκονται τόσο οι Ντάλας Μάβερικς, όσο και Φιλαδέλφεια 76ers.

Έτσι, το σίριαλ που μόλις… ξεκίνησε ίσως κρατήσει λίγο περισσότερο καθώς οι Νετς θέλουν να βρουν τα ιδανικά ανταλλάγματα για να ενισχύσουν την ομάδα κι ενώ παράλληλα το έτερο αστέρι της ομάδας, ο Κέβιν Ντουράντ έχει ζητήσει ανταλλαγή.

“Kyrie Irving has several suitors involved Lakers, Sixers & Mavericks, keep an eye out in the next couple of weeks…” per Shams Charania 👀#MFFL pic.twitter.com/N90PHVtNCL