Το μήνυμα του Πάτρικ Γιανγκ μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε στις ΗΠΑ (pic)

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, o 30χρονος σέντερ, που έπαιξε στον Ολυμπιακό από το 2015 έως το 2017, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου σε δρόμο της Νεμπράσκα, με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί. Ο Γιανγκ τραυματίστηκε και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Ο ίδιος πάντως ενημέρωσε πως είναι καλά στην υγεία του, γράφοντας στα social media μεταξύ άλλων: «Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ευχαριστώ το θεό για τη ζωή μου. Η αγάπη και η υποστήριξη που έλαβα από όλους ήταν τεράστια».

First thing I want to say is Praise God for life! My accident was no surprise to God and I will continue to praise Yahweh everyday of my life. The love and support I’ve received from everyone has been tremendous. I’m currently in South Dakota (got to see Cody Larson ❤️)