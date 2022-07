Βόμβα στο ΝΒΑ: Συζητήσεις Λέικερς-Νετς για ανταλλαγή Ίρβινγκ-Ουέστμπρουκ!

Την ώρα που ο Κέβιν Ντουράντ έχει βάλει... φωτιά στο πρωτάθλημα με την απόφασή του να ζητήσει ανταλλαγή από τους Μπρούκλιν Νετς και να αποχωρήσει από τη Νέα Υόρκη, ένα ακόμα μέτωπο υπάρχει ανοιχτό και αναμένεται να προκαλέσει έντονες συζητήσεις.

Ο Κάιρι Ίρβινγκ αν και ενεργοποίησε την οψιόν στο συμβόλαιό του ενόψει της νέας σεζόν, με την προοπτική να παίξει μαζί με τον kD στους Νετς της νέας σεζόν, αναμένεται κι αυτός με τη σειρά του να αποχωρήσει από την ομάδα του Στιβ Νας. Ήδη άλλωστε το front office της ομάδας του Μπρούκλιν έχει θέσει τον Uncle Drew σε κατάσταση ανταλλαγής, ψάχνοντας την καλύτερη δυνατή λύση, ώστε να προχωρήσει στο deal.

Φαίνεται πως η λύση αυτή βρίσκεται στην Καλιφόρνια και πιο συγκεκριμένα, στο Λος Άντζελες. Οι Λέικερς έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για να κάνουν δικό τους τον Ίρβινγκ, ένα ενδιαφέρον που είχε εκφραστεί πριν ακόμα ενεργοποιήσει την οψιόν στο συμβόλαιό του για τη νέα σεζόν.

Μάλιστα δεν αποκλείεται το deal να προχωρήσει, με τους Λέικερς να βάζουν στα ανταλλλάγματα τον Ράσελ Ουέστμπρουκ. Πιο συγκεκριμένα, Λέικερς και Νετς βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή για trade, με τους Λέικερς να δίνουν τον Russ και τους Νετς τον Ίρβινγκ, σε ένα trade που αναμένεται να προκαλέσει έντονες συζητήσεις και να είναι από τα πιο σημαντικά του καλοκαιριού, εφόσον ολοκληρωθεί.

Ο Ίρβινγκ ουδέποτε έκλεισε την πόρτα τους Λέικερς, δείχνοντας μεγάλη διάθεση για reunion με τον Λεμπρόν Τζέιμς, με τον οποίο μεγαλούργησε στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, όπου το 2016 κατέκτησαν το πρωτάθλημα μαζί.

Την ίδια στιγμή, εφόσον ολοκληρωθεί το deal, ο Ουέστμπρουκ θα έχει... γράψει ιστορία, καθώς για τέταρτο σερί καλοκαίρι θα έχει μετακομίσει με ανταλλαγή σε άλλη ομάδα του ΝΒΑ (2019 Ρόκετς, 2020 Ουίζαρντς, 2021 Λέικερς).

