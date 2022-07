Ο γιος του μυθικού Σκότι Πίπεν, έκανε το ντεμπούτο του με τους Λέικερς, με τον 21χρονο γκαρντ, να σημειώνει τους πρώτους του πόντους, σημειώνοντας τρίποντο με ταμπλό!

Αυτοί ήταν οι πρώτοι πόντοι του Σκότι Πίπεν Τζούνιο, που ακολουθεί τα βήματα του θρυλικού πατέρα του, παίρνοντας την ευκαιρία του από του Λέικερς.

Scotty Pippen Jr. knocks down his first triple 🎯



2022 California Classic Live Now on ESPN 2 pic.twitter.com/FtF1vlFSzz