Ο 29χρονος Κονγκολέζος σέντερ σε 36 παιχνίδια με τους Σανς είχε 5,8 πόντους και 4,6 ριμπάουντ, γεμίζοντας σημαντικά την ρακέτα της ομάδας ειδικά όταν υπήρξε πρόβλημα με τον ΝτεΆντρε Έιτον.

Ο Μπιγιόμπο στα 11 χρόνια καριέρας του στο ΝΒΑ έχει αγωνιστεί στη Σάρλοτ, το Τορόντο, το Ορλάντο και πλέον στο Φοίνιξ.

Free agent center Bismack Biyombo has agreed to terms on a return to the Phoenix Suns, league sources tell @YahooSports.