Γεωργία: Εκνευρίστηκαν Ζούρος και παίκτες για το τάιμ άουτ της Ουκρανίας στο φινάλε (vid)

Η Ουκρανία κέρδιζε με 79-66 και στα 10'' πριν το τέλος της αναμέτρησης πήρε τάιμ άουτ κάτι που δεν άρεσε στους Γεωργιανούς και τον Έλληνα κόουτς. Παίκτες και τεχνικό τιμ αντέδρασαν ζητώντας τον λόγο -στο πρώτο ματς η διαφορά νίκης της Γεωργίας ήταν με 5 πόντους- από τους αντιπάλους τους.

Μάλιστα ο εκνευρισμός ήταν τέτοιος που ο προπονητής της Ουκρανίας, Άιναρς Μπαγκάτσκις αρνήθηκε να δώσει το χέρι στον Ηλία Ζούρο βλέποντας την κατάσταση που επικρατούσε.

Με αυτή τη νίκη η Ουκρανία πήγε στο 2-2 παραμένοντας στην 3η θέση, ενώ η Γεωργία υποχώρησε στο 3-2, όντας στη 2η θέση πίσω από την αήττητη Ισπανία (5-0).

Fierce ending between Ukraine and Georgia 😤



Georgia were dissapointed with Ukraine's decision to take a timeout, while Ukraine's coach Ainars Bagatskis refused to shake hands with Ilias Zouros 😮#FIBAWC #WinForAll pic.twitter.com/vrD1zoald6