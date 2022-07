Σαλάχ-Μύκονος: Το μπέρδεμα του κόσμου με τον... μπασκετμπολίστα-σωματοφύλακα! (pic)

Όπως το περιστατικό που συνέβη με τον μπασκετμπολίστα της ΑΟ Μυκόνου, ο οποίος βρέθηκε στον ίδιο χώρο με τον σταρ της Λίβερπουλ και η παρανόηση δεν άργησε από τον κόσμο λόγω της σωματοδομής του Έλληνα παίκτη.

Τι έγινε; Ο Βασίλης Μακρής βγήκε φωτογραφία με τον Σαλάχ και όντας σε κοντινό χώρο μαζί του, ο κόσμος πίστεψε πως ήταν ο... σωματοφύλακάς του και έτσι του ζητούσε άδεια για να βγουν φωτογραφία μαζί του!

Η ανάρτηση του Βασίλη Μακρή:

«Έπινα τον καφέ μου και ο Μο Σαλάχ έπαιζε τένις στο διπλανό γήπεδο. Ο κόσμος πίστευε ότι είμαι ο σωματοφύλακάς του και με ρωτούσε αν μπορεί να βγάλει μια φωτογραφία μαζί του».

I was drinking coffee by myself at Starbucks and @MoSalah was playing tennis at a court next to Starbucks. People thought I was his bodyguard and was asking me if they can take a picture with him 😂😂😂