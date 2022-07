Στους Ουόριορς ο ΝτιΒιτσέντζο

O 25χρονος γκαρντ που έμεινε ελεύθερος από τους Κινγκς, ήρθε σε συμφωνία με τους πρωταθλητές και σύμφωνα με τον Σαμς Χαράνια, θα βάλει την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο που θα του αποφέρει 9.3 εκ. δολάρια.

Ο ΝτιΒιτσέντζο ξεκίνησε την πορεία του στο ΝΒΑ από τους Μιλγουόκι Μπακς, αποτελώντας το νούμερα 17 του draft του 2018, με τον 25χρονο γκαρντ στην θητεία του στα «ελάφια», να πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος την σεζόν 2021-2022.

Ακολούθησε η ανταλλαγή του στους Κινγκς στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν, με τον ΝτιΒιτσέντζο να μένει πριν από λίγες ημέρες ελεύθερος και να καταλήγει σε συμφωνία με τους Ουόριορς.

Free agent Donte DiVincenzo has agreed to a two-year, $9.3 million deal with the Golden State Warriors, sources tell @TheAthletic @Stadium. Player option in Year 2.