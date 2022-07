Μένει στους Μπλέιζερς με νέο συμβόλαιο ο Νούρκιτς

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Βόσνιος σέντερ συμφώνησε να παραμείνει στους Μπλέιζερς, υπογράφοντας συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, που θα του αποφέρει 70 εκ. δολάρια.

Έτσι, ο Νούρκιτς θα παραμείνει στο Πόρτλαντ για ακόμη τέσσερις σεζόν, όντας μέλος του ρόστερ των Μπλέιζερ εδώ και μια γεμάτη πενταετία.

Free agent C Jusuf Nurkic has agreed on a new four-year, $70 million deal to stay with the Portland Trail Blazers, @KlutchSports CEO Rich Paul tells ESPN. pic.twitter.com/6vmHrdOZI3