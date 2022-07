«Όργια» Βεζένκοφ με νταμπλ-νταμπλ, ήττα της Βουλγαρίας από τη Λιθουανία (vid)

Ο διεθνής φόργουορντ του Ολυμπιακού τελείωσε τον αγώνα με 29 πόντους (8/14 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 4/5 βολές), 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, χάνοντας μία κρίσιμη βολή στο τελευταίο λεπτό όταν το σκορ ήταν στο 70-71. Για τους Λιθουανούς ο Μπρατζεϊκις είχε 13 πόντους, ο Γκριγκόνις 12 και ο Μπιρούτις 10.

Με αυτή τη νίκη η Λιθουανία έφτασε στο 5-0 το ρεκόρ της εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στον έκτο όμιλο, ενώ η Βουλγαρία πήγε στο 1-4.

Δεκάλεπτα: 22-16, 30-34, 55-51, 70-72.

We hope you're watching, @SacramentoKings! 👀



Sasha Vezenkov with 24 PTS & 9 REB through three quarters for Bulgaria. 🔥#FIBAWC | #WinForBulgaria pic.twitter.com/71WV48tPRP