Στους Κλίπερς ο Ουόλ - Τριάδα «φωτιά» με Λέοναρντ και Τζορτζ

Πλέον μαζί με τους Καουάι Λέοναρντ και Πολ Τζορτζ συνθέτουν μια τριάδα «φωτιά» και μια ομάδα ικανή να χτυπήσει τον τίτλο.

Ρόκετς και Ουόλ είχαν φτάσει σε συμφωνία τις προηγούμενες ημέρες, με τον έμπειρο γκαρντ να λαμβάνει buyout και να μένει ελεύθερος από την ομάδα του Τέξας, ώστε να μπορέσει να συμφωνήσει με τους Κλίπερς.

Αξίζει να αναφερθεί πως από τα 47,4 εκα.τ που είχε λαμβάνειν για τη νέα σεζόν ο Ουόλ, αφαιρέθηκαν τα 6,5 ώστε να προχωρήσουν οι δύο πλευρές στη λύση συνεργασίας τους και να αποχωρήσει ο Ουόλ από τους Ρόκετς. Με άλλα λόγια, ο έμπειρος γκαρντ για την σεζόν 2022-23 πληρώθηκε 40,9 εκατ χωρίς να κάνει ούτε προπόνηση με τους Ρόκετς...

John Wall agrees to a 2-year $13.2 million contract with the Los Angeles Clippers! @JohnWall pic.twitter.com/sJXkyGOD7v