Οι Μάβερικς θωρακίζουν την ρακέτα τους και με ΜακΓκι

Ο έμπειρος σέντερ, που ολοκλήρωσε την σεζόν στους Σανς, έδωσε τα χέρια με τους Μάβερικς, για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, που θα του αποφέρει 20.1 εκ. δολάρια.

Ο ΜακΓκι έχει πλούσιες παραστάσεις από το NBA, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα με Ουόριορς και Λέικερς και έρχεται στο Ντάλας, για να συνθέσει ένα δίδυμο «ψηλών» με τον Κρίστιαν Γουντ, ενισχύοντας σημαντικά τους Μάβερικς στη θέση «5».

JaVale McGee is signing a three-year, $20.1M deal with the Mavs, per @ShamsCharania pic.twitter.com/ujoEuUJW8K